IA e digitalizzazione, Zangrillo “Le macchine ci aiutano, ma responsabilità umana non viene meno”

“Digitalizzazione e intelligenza artificiale sono strumenti nella disponibilità dell’uomo e complementari alla sua attività, non bisogna illudersi del fatto che la macchina un giorno potrà sostituire l’essere umano: nell’approccio alle nuove tecnologie è certamente necessario fare formazione tecnica, ma anche umanistica, cioè insegnare alle persone che questa strumentazione aiuta a far meglio il proprio lavoro – e quindi ad essere anche più performanti – ma la responsabilità umana non viene meno”. Lo ha detto il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, intervenuto lunedì pomeriggio a Piacenza in occasione del convegno “Competere con le persone, crescere con il digitale. Nuovi scenari organizzativi tra impresa privata e pubblica amministrazione”, promosso da Confindustria Piacenza e ospitato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore: un incontro che ha proposto un dialogo diretto tra istituzioni, Università e mondo produttivo, con l’obiettivo di capire come pubblico e privato possano affrontare insieme le sfide future, cogliendo le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per rendere più efficienti i servizi, valorizzare le competenze delle persone e rafforzare la competitività del territorio.

“L’intelligenza artificiale – ha evidenziato il Ministro Zangrillo – non ha cuore, non ha passione, non ha sentimenti, è una macchina che gestisce un’infinità di informazioni e di numeri: può offrire un contributo significativo per migliorare il funzionamento dei nostri processi, ma sono tutti strumenti che funzionano grazie all’uomo. Tutti parlano di intelligenza artificiale e digitalizzazione, in realtà il primo tema da porsi è come governarla: quindi è importante disporre di questi strumenti, ma soprattutto che le persone abbiano una formazione adeguata per utilizzarli in modo corretto. Come Pubblica Amministrazione abbiamo avviato un percorso di rivisitazione in logica digitale dei nostri processi e stiamo ottenendo risultati molto importanti dal punto di vista soprattutto della contrazione dei tempi; lo sforzo nell’utilizzo delle nuove tecnologie ci vede tutti molto impegnati, soprattutto sul fronte del capitale umano”. “Siamo stati abituati ad utilizzare queste due dimensioni, l’innovazione tecnologica e il fattore umano, come dimensioni separate, ma dobbiamo dobbiamo comprendere che non ci può essere innovazione tecnologica se non c’è la capacità da parte dell’uomo di governarla, e d’altro canto non ci può essere sviluppo umano se non ci si preoccupa di dotare le persone di strumenti e formazione adeguati. Si tratta quindi di due dimensioni assolutamente complementari, che vanno implementate insieme”.