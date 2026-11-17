Il 15 maggio Piacenza ospita l’Emilia Pride
L’evento di Piacenza sarà sostenuto anche dalle realtà di Parma, Reggio Emilia e Modena, diventando così ufficialmente l’Emilia Pride. Il 18 novembre spettacolo organizzato dalle Famiglie Arcobaleno
Arcigay Piacenza Lambda e il comitato Piacenza Pride annunciano il ritorno del Pride a Piacenza, il 15 maggio. Quest’anno sarà sostenuto anche dalle realtà di Parma, Reggio Emilia e Modena, diventando così ufficialmente l’Emilia Pride.
“In un periodo funestato da rigurgiti fascisti che abbagliano le persone facendo leva su paure e preoccupazioni, noi non arretreremo di un passo e scenderemo in strada come sempre gioisi e pacifici per manifestare sui diritti civili e la libertà di essere sé stessi” sostengono gli organizzatori.
In attesa di comunicare tutti i dettagli della giornata, il primo evento di avvicinamento al Piacenza Pride sarà organizzato dall’associazione Famiglie Arcobaleno mercoledì 18 novembre, ore 20 e 30, presso la Cooperativa Popolare Infrangibile 1946 (Via Alessandria 16, Piacenza) con titolo “Nove – racconto di una famiglia italiana”: un monologo teatrale che racconta una storia personale di amore, maternità, famiglia e diritti. Un’esperienza teatrale che continua oltre il palcoscenico, con un dibattito aperto al pubblico sulle famiglie, le diverse identità familiari, la genitorialità LGBTQIA+.
Info e biglietti su https://www.famigliearcobaleno.org/sifainscena/