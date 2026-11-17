L’evento di Piacenza sarà sostenuto anche dalle realtà di Parma, Reggio Emilia e Modena, diventando così ufficialmente l’Emilia Pride. Il 18 novembre spettacolo organizzato dalle Famiglie Arcobaleno

Arcigay Piacenza Lambda e il comitato Piacenza Pride annunciano il ritorno del Pride a Piacenza, il 15 maggio. Quest’anno sarà sostenuto anche dalle realtà di Parma, Reggio Emilia e Modena, diventando così ufficialmente l’Emilia Pride.

“In un periodo funestato da rigurgiti fascisti che abbagliano le persone facendo leva su paure e preoccupazioni, noi non arretreremo di un passo e scenderemo in strada come sempre gioisi e pacifici per manifestare sui diritti civili e la libertà di essere sé stessi” sostengono gli organizzatori.