Il 2026 di Mara Manfredi (Asd Programma Auto) “Che bello vincere la Gran Fondo Vaujany: un’emozione scalare l’Alpe d’Huez”
La portacolori bianconera di Vigolzone riavvolge il nastro di una stagione ricca di soddisfazioni
Una stagione da costante protagonista, brillando in campo amatoriale sia in Italia sia all’estero, tenendo in alto i colori bianconeri della formazione piacentina. Nel 2026 dell’Asd Programma Auto splendono i risultati di Mara Manfredi, piacentina classe 1987 di Vigolzone, spesso sul podio nell’arco degli otto mesi in sella.
Riavvolgendo il nastro del “trailer”, si inizia a febbraio all’Epic Gran Canaria con il quarto posto assoluto e il secondo di categoria (dietro alla “stellina” e figlia d’arte Azzurra Ballan), per poi proseguire con il doppio argento (assoluto e di categoria) sempre in Spagna nella Vuelta Al Teide.
Quarta alla Marcia Longa, seconda assoluta alla Gran Fondo del Mito a Bagno di Romagna poi la prima vittoria alla Gran Fondo New York Alpes Vaujany, in Francia, nazione che l’ha vista sul podio anche ad agosto a Meribel (gara di due tappe, seconda assoluta) e alla Haute Savoie Mont Blanc Classic-Bernard Hinault Experience (quarta assoluta e prima di categoria), oltre alla prova nella Megève Mont Blanc (argento assoluto nel percorso corto). Anche in Italia Mara si è ben difesa, con il terzo posto assoluto a L’Etape Mondovì e il quarto assoluto alla Gran Fondo Matildica, con argento tricolore di categoria e pass per i Mondiali 2027 in Francia, risultato per il quale è stata premiata recentemente alla festa della Federciclismo piacentina.
“Ho iniziato a fare le gare amatoriali, le Gran Fondo, nel 2018 – racconta Mara Manfredi – con il nuovo lavoro da postina sono riuscita a ritagliarmi qualche ora per allenarmi. La stagione 2026 è partita un po’ a rilento, in inverno faccio fatica ad allenarmi fuori a causa del freddo, più che altro faccio rulli. Tutto sommato l’ho gestita bene, è stato un avvio in crescendo per arrivare abbastanza in forma alla stagione estiva dove ci sono le gare che mi interessano di più”.
Quindi aggiunge. “Il risultato più bello è stato vincere in Francia alla Gran Fondo Vaujany: scalare l’Alpe d’Huez è sempre una grande emozione, vincere è stata la ciliegina sulla torta”. Tanti risultati all’estero: un caso? “Preferisco correre all’estero, c’è un clima più tranquillo. Soffro abbastanza le partenze veloci, inoltre mi piace viaggiare e vedere posti nuovi; spesso le organizzazioni sono molto efficienti”.
Infine, il 2027. “Mi pongo l’obiettivo di star bene e replicare quanto fatto finora, cercando di migliorare ancora un po’ se ci fosse margine”.