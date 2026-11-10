Il 2026 di Mara Manfredi (Asd Programma Auto) “Che bello vincere la Gran Fondo Vaujany: un’emozione scalare l’Alpe d’Huez”

Una stagione da costante protagonista, brillando in campo amatoriale sia in Italia sia all’estero, tenendo in alto i colori bianconeri della formazione piacentina. Nel 2026 dell’Asd Programma Auto splendono i risultati di Mara Manfredi, piacentina classe 1987 di Vigolzone, spesso sul podio nell’arco degli otto mesi in sella.

Riavvolgendo il nastro del “trailer”, si inizia a febbraio all’Epic Gran Canaria con il quarto posto assoluto e il secondo di categoria (dietro alla “stellina” e figlia d’arte Azzurra Ballan), per poi proseguire con il doppio argento (assoluto e di categoria) sempre in Spagna nella Vuelta Al Teide.

Quarta alla Marcia Longa, seconda assoluta alla Gran Fondo del Mito a Bagno di Romagna poi la prima vittoria alla Gran Fondo New York Alpes Vaujany, in Francia, nazione che l’ha vista sul podio anche ad agosto a Meribel (gara di due tappe, seconda assoluta) e alla Haute Savoie Mont Blanc Classic-Bernard Hinault Experience (quarta assoluta e prima di categoria), oltre alla prova nella Megève Mont Blanc (argento assoluto nel percorso corto). Anche in Italia Mara si è ben difesa, con il terzo posto assoluto a L’Etape Mondovì e il quarto assoluto alla Gran Fondo Matildica, con argento tricolore di categoria e pass per i Mondiali 2027 in Francia, risultato per il quale è stata premiata recentemente alla festa della Federciclismo piacentina.

“Ho iniziato a fare le gare amatoriali, le Gran Fondo, nel 2018 – racconta Mara Manfredi – con il nuovo lavoro da postina sono riuscita a ritagliarmi qualche ora per allenarmi. La stagione 2026 è partita un po’ a rilento, in inverno faccio fatica ad allenarmi fuori a causa del freddo, più che altro faccio rulli. Tutto sommato l’ho gestita bene, è stato un avvio in crescendo per arrivare abbastanza in forma alla stagione estiva dove ci sono le gare che mi interessano di più”.

Quindi aggiunge. “Il risultato più bello è stato vincere in Francia alla Gran Fondo Vaujany: scalare l’Alpe d’Huez è sempre una grande emozione, vincere è stata la ciliegina sulla torta”. Tanti risultati all’estero: un caso? “Preferisco correre all’estero, c’è un clima più tranquillo. Soffro abbastanza le partenze veloci, inoltre mi piace viaggiare e vedere posti nuovi; spesso le organizzazioni sono molto efficienti”.