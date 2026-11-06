“Il battito delle ali”, mostra dedicata alla storia dell’Aeronautica Militare
Dal 5 al 19 novembre 2026 le sale del Circolo dell’Unione accoglieranno un evento di grande fascino: “Il battito delle ali”, mostra dedicata alla storia, agli uomini e alle passioni dell’Aeronautica Militare, a cura della Sezione Piacentina dell’Associazione Arma Aeronautica “Aviatori d’Italia”, intitolata alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Maggiore Pilota Piergiuseppe Scarpetta.
Divise storiche, una tuta da pilota del Vampire del 1954, la valigia da viaggio in dotazione alla M.O.V.M. Luigi Gorrini, asso della Caccia Italiana, un frammento del Dirigibile Italia della celebre spedizione al Polo Nord del gen. Nobile e ancora strumenti di bordo, documentazione relativa al primo caduto piacentino dell’aria, a encomi conferiti, oggetti straordinari provenienti da collezioni private e poi…
Durante la mostra i Soci volontari dell’Associazione faranno da guida e racconteranno il volo militare italiano attraverso oggetti originali, ognuno con la sua storia.
La mostra è visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 10 e 30 alle 12 e 30 e dalle ore 15 e 30 alle 18, esclusi i pomeriggi del 6 e del 18 novembre, la domenica dalle ore 15 e 30 alle 18 con ingresso libero presso il Circolo dell’Unione in Piazza Cavalli 68 – Palazzo INA.