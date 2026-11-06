“Il battito delle ali”, mostra dedicata alla storia dell’Aeronautica Militare

Divise storiche, una tuta da pilota del Vampire del 1954, la valigia da viaggio in dotazione alla M.O.V.M. Luigi Gorrini, asso della Caccia Italiana, un frammento del Dirigibile Italia della celebre spedizione al Polo Nord del gen. Nobile e ancora strumenti di bordo, documentazione relativa al primo caduto piacentino dell’aria, a encomi conferiti, oggetti straordinari provenienti da collezioni private e poi… Durante la mostra i Soci volontari dell’Associazione faranno da guida e racconteranno il volo militare italiano attraverso oggetti originali, ognuno con la sua storia.

La mostra è visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 10 e 30 alle 12 e 30 e dalle ore 15 e 30 alle 18, esclusi i pomeriggi del 6 e del 18 novembre, la domenica dalle ore 15 e 30 alle 18 con ingresso libero presso il Circolo dell’Unione in Piazza Cavalli 68 – Palazzo INA.