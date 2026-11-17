Un’occasione per approfondire il percorso artistico e creativo di uno dei compositori italiani contemporanei più apprezzati sulla scena internazionale. Il Conservatorio Nicolini propone un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri in Bibliotec@ – Novità editoriali, discografiche e musicali dell’era digitale”, a cura di Patrizia Florio, dedicato alla presentazione del volume I nomi della musica – Francesco Filidei dal 1995 al 2026, firmato da Claudio Proietti e pubblicato da Edizioni ETS nel 2026. L’incontro si terrà giovedì 19 novembre, alle ore 17, nell’Auditorium dell’università musicale piacentina, in via Santa Franca 37, e offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino la figura e il percorso di Francesco Filidei.

A dialogare con l’autore saranno Patrizia Florio e Barbara Rettagliati. È prevista inoltre la partecipazione dello stesso Francesco Filidei, protagonista del volume e figura di primo piano della composizione musicale contemporanea. Nato a Pisa nel 1973, Filidei si è affermato a livello internazionale grazie a una ricerca compositiva originale, capace di attraversare linguaggi e forme differenti. La sua produzione spazia dalla sperimentazione sonora alla musica sinfonico-corale, fino al teatro musicale, con lavori di particolare rilievo come Giordano Bruno e Il nome della rosa. Un percorso caratterizzato dalla continua esplorazione delle possibilità espressive del suono e da una forte identità artistica. Il libro di Claudio Proietti ripercorre il primo trentennio della carriera del compositore, dal 1995 al 2026, attraverso un articolato dialogo con Filidei, le testimonianze di artisti e collaboratori e un catalogo delle sue opere. Ne emerge uno strumento di approfondimento che permette di conoscere non soltanto le tappe fondamentali della sua produzione, ma anche le idee, le esperienze e le riflessioni che hanno accompagnato la sua evoluzione musicale.