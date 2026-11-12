Il Cuncertass chiama musicisti e artisti allo sciopero: il 20 novembre una «fanfara della rivoluzione»

Una chitarra, un tamburo, una tromba, una voce. Il 20 novembre il Cuncertass chiama a raccolta musicisti, band e artisti per portare nelle strade di Piacenza una «fanfara della rivoluzione»: un gruppo aperto, festoso e combattivo che accompagni il corteo dello sciopero generale con strumenti, canzoni e rivendicazioni. Il ritrovo è alle ore 9 davanti alla Camera del Lavoro di Piacenza, da dove partirà il corteo verso piazza Cavalli. L’invito è semplice: “porta uno strumento, porta la tua arte, unisciti alla manifestazione”.

L’appello parte dalla comunità del Cuncertass, il concerto del Primo Maggio che la CGIL organizza a Piacenza da quasi vent’anni. Si rivolge alle band e agli artisti che ne hanno attraversato il palco, a chi lo ha fatto vivere dietro le quinte e a chi vuole unirsi per la prima volta. Un legame tra musica e diritti che dal Primo Maggio arriva alla mobilitazione del 20 novembre, insieme a lavoratrici, lavoratori, pensionati e studenti. All’appello contribuisce anche ARCI Piacenza, tra i promotori del Cuncertass, che “rinnova il proprio impegno per una cultura accessibile, libera e capace di generare partecipazione”. Un impegno che si intreccia con il percorso de La Via Maestra, la rete di associazioni e organizzazioni impegnate nella difesa della Costituzione, dei diritti sociali e del lavoro dignitoso. L’ispirazione viene anche dalle fanfare dei movimenti sociali francesi: fiati, percussioni e voci capaci di dare ritmo ai cortei, far cantare insieme le persone e trasformare la protesta in un’esperienza collettiva. Tra queste, la Fanfare Invisible rivendica una resistenza gioiosa e la solidarietà musicale con le mobilitazioni. A Piacenza l’idea è raccoglierne lo spirito: “fare della musica una forma di partecipazione, tenendo insieme allegria e contenuti, creatività e conflitto sociale”.