“Il curatore speciale del minore”, incontro in Sant’Ilario con l’associazione Avvocati di famiglia
Il 6 novembre l’avvocato Grazia Ofelia Cesaro presenterà il suo romanzo “Ballare sotto la pioggia. Famiglie, separazioni e rinascite”
“Il curatore speciale del minore, tra narrativa e diritto”, questo il titolo dell’incontro in programma all’auditorium Sant’Ilario a Piacenza venerdì 6 novembre dalle 15, organizzato da Aiaf Emilia – Romagna (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori).
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Comune di Piacenza, Verso Piacenza 2033, Ordine Avvocati Piacenza, Fondazione Forense Piacentina, vede l’apertura dei lavori con i saluti di Nicoletta Corvi, assessora al Welfare del Comune di Piacenza, l’avv. Paola Panini, presidente di AIAF Emilia-Romagna, l’avv. Maria Ida Martina, referente della Commissione Famiglia dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, l’avv. Elena Pozzoli, presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, l’avv. Matteo Bozzini, coordinatore della Fondazione Forense Avvocatura piacentina. Introducono e moderano l’avv. Lorenza Boscarelli, referente territoriale di AIAF Emilia-Romagna, l’avv. Vanessa Grisi, componente del Direttivo AIAF Emilia-Romagna.
Dialogano la dott.ssa Marisella Gatti, giudice della Sezione Civile del Tribunale di Piacenza, l’avv. Grazia Ofelia Cesaro, autrice del romanzo “Ballare sotto la pioggia. Famiglie, separazioni e rinascite”. Leggerà alcuni brani la giornalista Marzia Foletti. Interviene anche la dott.ssa Laura Braga, psicologa e psicoterapeuta che parlerà de “Ascoltare sotto la pioggia: la voce del minore nelle diverse età”. L’evento è gratuito, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza con 3 crediti formativi, validi anche per la formazione obbligatoria degli avvocati abilitati alla curatela speciale del minore. Iscrizione tramite Sfera o, per chi non vi abbia accesso, mediante invio di un’e-mail a: convegni@cgmalex.it.