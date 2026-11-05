“Il curatore speciale del minore”, incontro in Sant’Ilario con l’associazione Avvocati di famiglia

“Il curatore speciale del minore, tra narrativa e diritto”, questo il titolo dell’incontro in programma all’auditorium Sant’Ilario a Piacenza venerdì 6 novembre dalle 15, organizzato da Aiaf Emilia – Romagna (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori).

Dialogano la dott.ssa Marisella Gatti, giudice della Sezione Civile del Tribunale di Piacenza, l’avv. Grazia Ofelia Cesaro, autrice del romanzo “Ballare sotto la pioggia. Famiglie, separazioni e rinascite”. Leggerà alcuni brani la giornalista Marzia Foletti. Interviene anche la dott.ssa Laura Braga, psicologa e psicoterapeuta che parlerà de “Ascoltare sotto la pioggia: la voce del minore nelle diverse età”. L’evento è gratuito, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza con 3 crediti formativi, validi anche per la formazione obbligatoria degli avvocati abilitati alla curatela speciale del minore. Iscrizione tramite Sfera o, per chi non vi abbia accesso, mediante invio di un’e-mail a: convegni@cgmalex.it.