Dopo aver superato le selezioni nazionali, lunedì 23 novembre, oggi, martedì 24 novembre, Cosimo è tornato sul palco dell’Auditorium Little Tony della Repubblica di San Marino per confrontarsi con i finalisti europei e contendersi la vittoria della categoria DJ.

La sua proposta musicale si muove tra hip hop e future bass. La proclamazione dei vincitori è prevista per le ore 20.30.

Tour Music Fest 2026: nove giorni di musica e formazione internazionale

Giunto alla sua 18ª edizione, il Tour Music Fest ha attraversato 14 Paesi e 40 città europee, selezionando artisti emergenti che si incontrano nella Repubblica di San Marino per le Finali Europee.

Dal 21 al 29 novembre 2026, la manifestazione propone nove giornate di competizioni, masterclass gratuite e incontri con importanti professionisti dell’industria musicale.