Il dj piacentino DR.Blake tra i finalisti del Tour Music Fest 2026
Da Piacenza alla finale europea del Tour Music Fest: Cosimo Mosca tra i cinque DJ italiani in gara
Cosimo Mosca, 27 anni, in arte DR.BLAKE, originario della provincia di Piacenza, ha conquistato un posto tra i cinque DJ italiani finalisti del Tour Music Fest 2026, il festival internazionale dedicato alla musica emergente.
Dopo aver superato le selezioni nazionali, lunedì 23 novembre, oggi, martedì 24 novembre, Cosimo è tornato sul palco dell’Auditorium Little Tony della Repubblica di San Marino per confrontarsi con i finalisti europei e contendersi la vittoria della categoria DJ.
La sua proposta musicale si muove tra hip hop e future bass. La proclamazione dei vincitori è prevista per le ore 20.30.
Per lui si apre anche la possibilità di conquistare un posto sul palco della Finalissima Europea del 29 novembre, appuntamento conclusivo della manifestazione.
Tour Music Fest 2026: nove giorni di musica e formazione internazionale
Giunto alla sua 18ª edizione, il Tour Music Fest ha attraversato 14 Paesi e 40 città europee, selezionando artisti emergenti che si incontrano nella Repubblica di San Marino per le Finali Europee.
Dal 21 al 29 novembre 2026, la manifestazione propone nove giornate di competizioni, masterclass gratuite e incontri con importanti professionisti dell’industria musicale.
Tra i protagonisti dell’edizione figurano Kara DioGuardi, autrice e produttrice internazionale, Phil Palmer, leggendario chitarrista e produttore, Inoki, icona del rap italiano, e Alex Uhlmann, musicista e direttore musicale.
Il festival si avvale inoltre della collaborazione di importanti realtà, tra cui Berklee College of Music, Today, Briidge e Abbey Road Studios.
Per il quinto anno consecutivo, la Repubblica di San Marino ospita le Finali Europee del Tour Music Fest, con il sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo e dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino.
L’Emilia-Romagna si prepara ora a vivere la sfida decisiva, con tre DJ pronti a contendersi la vittoria e un posto sul palco della Finalissima Europea del 29 novembre.