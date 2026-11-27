Giocatore di grande esperienza e caratura tecnica, De Vitis vanta un importante trascorso nel calcio professionistico italiano, con oltre 150 presenze in Serie B e numerose stagioni in Serie C. Cresciuto nei settori giovanili di Piacenza, Fiorentina e Parma, nel corso della propria carriera ha vestito le maglie di Modena, Padova, Sampdoria, Carpi, SPAL, Latina, Pisa e Rimini, prima di approdare al Piacenza nella seconda parte della stagione 2025/2026. Particolarmente significativa la sua esperienza con la maglia del Pisa, indossata per sette stagioni consecutive dal 2017 al 2024, conquistando la promozione in Serie B nella stagione 2018/2019. Nel suo palmarès figurano anche la vittoria del campionato di Lega Pro e della Supercoppa di categoria con la SPAL nella stagione 2015/2016, oltre alla conquista della Coppa Italia di Serie C con il Rimini nella stagione 2024/2025. De Vitis ha inoltre vestito la maglia della Nazionale italiana nelle diverse selezioni giovanili, dall’Under 16 all’Under 20.