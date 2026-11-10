Il Fiorenzuola calcio dà il bentornato a Nicolò Araldi in panchina
Per Araldi si tratta di un ritorno sulla panchina rossonera, dopo aver guidato il Fiorenzuola nella scorsa stagione in Eccellenza e nella prima parte dell’attuale annata sportiva
Nicolò Araldi torna sulla panchina del Fiorenzuola. La comunicazione ufficiale da parte del club rossonero arriva all’indomani della risoluzione consensuale con Alberto Villa, subentrato dopo una giornata proprio ad Araldi.
Per Araldi si tratta dunque di un ritorno sulla panchina rossonera, dopo aver guidato il Fiorenzuola nella scorsa stagione in Eccellenza e nella prima parte dell’attuale annata sportiva. La società torna così ad affidarsi al tecnico che già conosce l’ambiente e il gruppo rossonero, con l’obiettivo di riprendere il lavoro sul campo e affrontare con determinazione i prossimi impegni di campionato. “A Nicolò Araldi – scrive la società – il bentornato da parte di tutta U.S. Fiorenzuola 1922 e l’augurio di buon lavoro per questa nuova esperienza alla guida della Prima Squadra”.