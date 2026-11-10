Il Fiorenzuola calcio dà il bentornato a Nicolò Araldi in panchina

Per Araldi si tratta dunque di un ritorno sulla panchina rossonera, dopo aver guidato il Fiorenzuola nella scorsa stagione in Eccellenza e nella prima parte dell’attuale annata sportiva. La società torna così ad affidarsi al tecnico che già conosce l’ambiente e il gruppo rossonero, con l’obiettivo di riprendere il lavoro sul campo e affrontare con determinazione i prossimi impegni di campionato. “A Nicolò Araldi – scrive la società – il bentornato da parte di tutta U.S. Fiorenzuola 1922 e l’augurio di buon lavoro per questa nuova esperienza alla guida della Prima Squadra”.