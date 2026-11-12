Il futuro delle imprese nel seminario delle imprenditrici di Confapi Industria

Introdotto dagli interventi della presidente di ConfapiD Barbara Boselli e dal presidente di Confapi Industria Piacenza Vincenzo Cerciello e moderato dalla giornalista Betty Paraboschi, l’incontro è partito da un interrogativo fondamentale: “Tra cinque anni, quale sarà la sfida più difficile da affrontare per chi fa impresa?”. A rispondere sono stati due esperti del mondo accademico e dell’innovazione e due imprenditori: Carlo Alberto Carnevale Maffè appunto e Mauro Bellini, direttore di ESG360.it e docente a contratto all’Università Cattolica del Sacro Cuore e poi Alessandro Tassi, ceo di Spin Applicazioni Magnetiche Srl, e Michele Corradi, ceo e co-fondatore di Lindbergh Spa. “Quello che azzoppa il nostro Paese sono le microimprese con meno di 20 dipendenti, mentre siamo forti nelle piccole e medie imprese – sottolinea Carnevale Maffè -, ma essere micro è una scelta, non un destino”. Il docente ha evidenziato anche come siano cinque le cose da ripensare: “E nessuna è comprare l’IA – avverte – sono la competizione, i modelli di business, la produttività, le competenze e le decisioni”. Il tema dei dati e il loro valore è al centro del dibattito e anche dell’intervento di Bellini: “Qualunque azienda, indipendentemente dalla sua dimensione, ha un patrimonio di dati che valgono e ne deve essere consapevole” fa presente.