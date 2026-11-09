“Il futuro non aspetta”: l’11 novembre incontro promosso dalle Donne imprenditrici Confapi

L’evento vedrà la partecipazione di esperti del mondo accademico, dell’innovazione e della sostenibilità, affiancati da testimonianze aziendali: nella prima parte Carlo Alberto Carnevale Maffè, Associate Professor of Practice presso la SDA Bocconi School of Management, e Mauro Bellini, Direttore di ESG360.it e docente a contratto all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nella seconda parte invece interverranno Alessandro Tassi, CEO di Spin Applicazioni Magnetiche Srl, e Michele Corradi, CEO e co-fondatore di Lindbergh Spa. Barbara Boselli, presidente del Gruppo Imprenditrici di Confapi Industria Piacenza (ConfapiD), sottolinea le ragioni e lo spirito dell’iniziativa:

“L’iniziativa nasce da una convinzione: nella quotidianità imprenditoriale, tra urgenze operative, gestione delle persone, clienti e produzione, il tempo per interrogarsi sul futuro rischia di diventare sempre più limitato. Eppure, proprio la capacità di fermarsi a riflettere, mettere in discussione gli schemi consolidati e valutare nuove possibilità è vitale per continuare a crescere e prosperare.

L’obiettivo non è fornire risposte preconfezionate, ma stimolare domande capaci di cambiare il modo in cui gli imprenditori guardano alla propria azienda e alle opportunità che hanno davanti. Da anni l’appuntamento autunnale di ConfapiD, tradizionalmente vicino alla ricorrenza del 25 novembre, valorizza le donne e le loro storie d’impresa, offrendo spazio alle esperienze, alle competenze e al contributo femminile nel mondo economico. Quest’anno il Gruppo ha scelto di ampliare la prospettiva, dedicando l’incontro a una questione che riguarda l’intera comunità imprenditoriale: come prepararsi alle trasformazioni in corso e riconoscere le opportunità che il futuro offre già nel presente. È una scelta di continuità con la missione del Gruppo, che vuole essere anche promotore di cultura d’impresa, conoscenza e confronto per tutto il territorio. Il protagonismo delle imprenditrici si esprime, in questa occasione, nella capacità di individuare un tema strategico per la comunità, creare un’occasione di approfondimento e mettere a disposizione di tutti stimoli per leggere il futuro con maggiore consapevolezza”.