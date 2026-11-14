Il gap degli studenti stranieri si riduce con gli anni: cosa dicono i dati Invalsi

La peregrinazione degli alunni immigrati dalle scuole nelle quali sono presenti in misura superiore al 30% è stata presentata da un recente decreto legge come un’emergenza per contrastare – si dice – il rallentamento del processo di apprendimento a causa di alunni che non conoscono la lingua italiana. Non è una novità, già in passato fu posto un tetto simile da una circolare ministeriale, oggi ripreso con forza di legge, sotto la pressione di famiglie che potevano permettersi di far continuare i propri figli in altre scuole, magari private, alle quali si uniscono posizioni politiche contrarie all’immigrazione, mai sopite e tornate di grande attualità, magari sotto elezioni o competizioni tra partiti, che tornano a riversarsi sulla crescita dei giovani e sulla scuola, che invece, in questi anni ha compiuto notevoli sforzi per l’integrazione, con ragguardevoli risultati, operando in solitudine, secondo un principio di equità e per un fine educativo, che la politica dovrebbe sostenere se davvero è interessata allo sviluppo di una società democratica e inclusiva.

Dall’analisi dei dati, diversi commentatori hanno evidenziato che l’emergenza non esiste, in quanto la situazione attuale comprende numeri sopportabili, soprattutto se si considera i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri, con un calo dei neoarrivati e dei minori non accompagnati, e se guardiamo al decremento demografico dei nativi che con il 30% si costringerebbero, anche a seguito del dimensionamento delle unità scolastiche, alla chiusura sedi e autonomie, soprattutto là dove più alto è il tasso di occupazione degli adulti che richiedono più servizi per i loro figli. Si dice che tale percentuale potrebbe significare il tasso di “segregazione” nelle scuole, ma il lavoro di tutto il personale in quest’ultimo quarto di secolo è stato intenso per l’accoglienza e l’integrazione sociale di questi alunni, in modo che il mescolamento di diverse culture potesse risultare utile, sia per i nuovi arrivati, sia per gli italiani.

Si sa, la formazione è un processo, ed anche se è ancora imprigionata dalle condizioni socio-economiche di partenza, non solo quindi dal background migratorio, i dati relativi al percorso di questi studenti fanno ben sperare; ma è l’organizzazione del nostro sistema, rigido e burocratico, che fatica ad interpretare le esigenze dei giovani e del territorio. Attingendo ai dati INVALSI, che nel 2025 ha realizzato uno studio specifico sugli alunni stranieri, si evince che lo scarto in italiano e matematica rispetto ai nativi diminuisce nella seconda generazione, mentre in inglese i punteggi sono uguali o superiori agli italiani. Basterebbe partire da qui per affrontare le difficoltà in modo dinamico e progressivo, perché arrivati in fondo al secondo ciclo la situazione è molto cambiata. Si tratta, ad esempio, di sostenere in gruppi flessibili l’insegnamento dell’italiano, senza lasciarsi trasportare dal tentativo della classe di “aggiornamento” separata, cecando con una maggiore autonomia organizzativa, che sappia valorizzare le lingue presenti in questi gruppi che possono potenziare il plurilinguismo, la condizione che, a detta dell’INVALSI, li fa avere successo in inglese, al punto che verrebbe da chiedersi a quale italiano ci si dovrebbe riferire. Anche in matematica lo scarto diminuisce nella secondaria di secondo grado, tenendo conto che anche qui vi è un apprendimento discontinuo della lingua italiana.

La collaborazione delle famiglie è indispensabile non solo per l’esercizio della genitorialità, ma anche per il patrimonio linguistico e culturale di cui sono portatori e che possono mettere in gioco nella comunità educativa di approdo. I genitori impareranno l’italiano perché vivono e lavorano nel nostro Paese e non sotto la minaccia di sanzioni pecuniarie, che con bilanci piuttosto precari potrebbero provocare l’abbandono della scuola. Tali ingiunzioni servono a ribadire il carattere assimilativo dell’integrazione e l’esigenza di spazzare via la cultura di provenienza, che invece serve alla qualificazione del nostro sistema formativo. Infatti non è stata l’origine migratoria in sé ad incidere sui risultati degli alunni stranieri, ma gli handicap socio-economici e culturali che gravano su di essi, nonché i divari territoriali.

Al termine della secondaria di primo grado lo svantaggio si riduce ad un anno scolastico, recuperabile evitando l’inserimento fisso nell’anno precedente e consentendo un percorso linguistico più flessibile, senza essere portatori di un ritardo che poi si ripercuote su tutta la carriera scolastica. Nella secondaria di secondo grado lo svantaggio in italiano della prima generazione è di -9,7 punti e della seconda di -8,6, mentre in matematica è di solo un punto. Per l’inglese si conferma la prestazione superiore: nella quinta primaria il vantaggio è di +6,7 punti, nella secondaria di primo grado di +7,1 per la prima generazione e +13 per la seconda; all’ultimo anno delle superiori il vantaggio si consolida a +13. Anche per le competenze digitali la prima generazione consegue risultati positivi nell’area della creazione dei contenuti digitali (+3,9); la seconda generazione è positiva nell’area dell’alfabetizzazione su informazioni e dati (+2,4) e sicurezza (+2,9).

Per quanto riguarda la così detta dispersione implicita, al termine del secondo ciclo la quota degli allievi a rischio è del 7,1% per la prima generazione e del 7,3% nella seconda, inferiore agli italiani all’8%. Gli studenti stranieri che riescono a completare il percorso delle superiori, ribadiscono all’INVALSI, dimostrano una maggiore motivazione e tenacia. Esiste ancora uno scarto per regolarità negli studi e abbandono, la differenza però non è così marcata: centrato l’obiettivo europeo per quanto riguarda la dispersione. Nel rapporto 2026 l’Istituto di valutazione registra al termine del primo ciclo una continua diminuzione del rischio di dispersione implicita: il valore è sceso al 12,3%. Le regioni al di sotto del 10% sono quelle del nord-est, che hanno più stranieri. Al termine del secondo ciclo -6,3% (2,4% nel 2025), lo stesso gruppo di regioni è sotto al 5%. Ci sono anche stranieri che raggiungono livelli elevati: nel primo ciclo 4,2% di prima generazione e 8,7% di seconda; nel secondo ciclo il 5,9% nella prima generazione e l’8,9% nella seconda.

A cosa serve indurre la migrazione di studenti, quando gli stessi dati dell’istituzione dimostrano che la scuola italiana, com’è nelle conclusioni dell’INVALSI, riesce a raggiungere livelli di apprendimento adeguati, con una riduzione progressiva del divario iniziale degli studenti stranieri? Se la padronanza della lingua italiana resta un fattore chiave per il successo scolastico generale, l’eccellenza dimostrata nell’inglese rappresenta un patrimonio di competenze da valorizzare in un’ottica di equità e di inclusione. Occorre intervenire tempestivamente sulle fragilità precoci – sottolinea l’INVALSI – per assicurare che il successo scolastico dipenda dalle caratteristiche individuali e non dal contesto di provenienza.