Riccardo Bandiera, che ha solo dieci anni e quest’anno ha iniziato la prima media, continua a giocare a calcio come difensore nei pulcini 2016 del San Lazzaro

Le figurine che hanno conquistato il mondo: da domenica 22 novembre, su Rai 1 va in onda la serie “La famiglia Panini. L’avventura delle figurine”, sostenuta dalla Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission. E tra i protagonisti anche il giovanissimo attore piacentino Riccardo Bandiera, già di recente sul set della fiction dedicata al papà di Peppone e Don Camillo, Giovannino Guareschi.

A gennaio per Riccardo, come avevamo riferito qui , sono infatti terminate le riprese della serie tv “La famiglia Panini” in cui recita al fianco di volti noti come Serena Rossi ed Edoardo Pesce nel ruolo di uno dei fratelli della famiglia che si è inventata le figurine (nella foto sopra). Riccardo Bandiera, che ha solo dieci anni e quest’anno ha iniziato la prima media, continua a giocare a calcio come difensore nei pulcini 2016 del San Lazzaro e coltiva la passione per la musica, imparando a suonare il sassofono al Conservatorio Nicolini, come ci aveva spiegato il padre Alessandro.

La fiction, con Serena Rossi, racconta l’avventura della famiglia modenese che ha rivoluzionato il mondo delle figurine. Tre settimane di riprese tra Modena, Nonantola, Castelfranco Emilia e Spilamberto, con il coinvolgimento di numerosi attori emiliano-romagnoli e la valorizzazione del patrimonio pubblico.

LA SERIE – Cosa c’è dietro ogni figurina Panini, ogni album completato, ogni immagine scambiata da generazioni di bambini? Un sogno, che si colloca fra la terra e l’oltre, che ha le sue radici nello sguardo di una donna. Così lo racconta la serie televisiva “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, che debutta su Rai 1 domani, domenica 22 novembre, in prima serata e ripercorre la nascita di uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo, in un arco di tempo che va dagli anni Quaranta fino al 1970, intrecciando la vicenda privata di una famiglia con quella di un Paese in piena trasformazione.

Prodotta da Indigo Film, con il sostegno della Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission, la serie evento è tra i progetti di punta di Rai Fiction.

Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma nell’ottobre scorso e l’anteprima del 17 novembre a Modena, alla presenza del presidente della Regione, Michele de Pascale, e dell’assessora regionale alla Cultura e Pari opportunità, Gessica Allegni, la pellicola si prepara a conquistare il grande pubblico televisivo. Sei episodi in tre prime serate su Rai 1: il debutto domani, con i primi due episodi, poi la programmazione prosegue con gli appuntamenti del 29 e 30 novembre.

Al centro del racconto c’è soprattutto una donna: Olga Cuoghi Panini, interpretata da Serena Rossi. Rimasta vedova con otto figli, nell’Italia dilaniata dalla guerra, Olga affronta le difficoltà di una vita tutta da ricostruire e scommette su un’edicola affacciata su piazza Grande, nel cuore di Modena. È da lì che, tra sacrifici, ostacoli e fallimenti, prende forma, assieme ai figli, un’avventura destinata a rivoluzionare il mondo delle figurine e degli album da collezione. Ai Mondiali di Messico ‘70 la consacrazione internazionale. Da lì il ritornello dello scambio delle figurine “Ce l’ho, ce l’ho, mi manca” si trasformerà in un fenomeno mondiale capace di attraversare confini e generazioni.

Una storia che riporta al centro dell’attenzione nazionale una delle più significative esperienze imprenditoriali nate in Emilia-Romagna, restituendo il volto umano di un successo globale che ha le sue radici nel volto di una donna.

“Siamo particolarmente orgogliosi che questa storia arrivi nelle case degli italiani attraverso la Rai, portando con sé i luoghi, le atmosfere e il talento della nostra regione- sottolineano il presidente de Pascale e l’assessora Allegni-. Le figurine Panini non sono soltanto un prodotto conosciuto in tutto il mondo: sono un patrimonio della memoria collettiva, un linguaggio universale che ha unito generazioni e Paesi diversi. Dentro questa straordinaria avventura ritroviamo alcuni dei tratti più autentici dell’Emilia-Romagna: la capacità di inventare, il coraggio di rischiare, la tenacia di ricominciare, il valore del lavoro e quella particolare attitudine a trasformare un’intuizione individuale in un’impresa collettiva. Ma al centro di tutto c’è soprattutto una donna, Olga Panini, che in un’epoca in cui alle donne erano riconosciuti spazi molto limitati ha saputo immaginare e costruire un futuro diverso per sé e per i propri figli. Una figura che ci ricorda quanto il protagonismo femminile, troppo spesso rimasto nell’ombra delle grandi narrazioni economiche, sia stato determinante nella costruzione dell’Italia contemporanea”.

“Il sostegno a questa produzione- proseguono de Pascale e Allegni- conferma, inoltre, il valore strategico dell’investimento regionale nell’audiovisivo, non soltanto come strumento di promozione culturale e territoriale, ma anche come occasione concreta di lavoro e crescita per le professionalità del settore. La proficua collaborazione con la produzione, il Comune di Modena e le diverse realtà coinvolte dimostra quanto sia importante fare sistema per attrarre progetti di qualità, valorizzando insieme il nostro patrimonio storico, culturale e creativo”.

Il territorio protagonista: dalle location agli interpreti

Accanto a Serena Rossi, la serie vede Edoardo Pesce interpretare il marito Antonio Panini. A vestire i panni dei fratelli e le sorelle Panini saranno Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni.

Oltre alla Cimatti e Di Sessa che sono di Faenza, il cast conta molti altri attori originari dell’Emilia-Romagna. Tra questi Cecilia Bertozzi, sempre di Faenza; Samuele Teneggi, di Castelnovo ne’ Monti, nel Reggiano; Elisa Nardini, di Pavullo nel Frignano, e Irene Girotti, di Modena; Beatrice Lotti, di Ferrara; Cosima Centurioni e Matteo Anastasi, di Bologna; Ruben Santiago Vecchi ed Eleonora Sant’Angelo, di Bentivoglio; Gianmaria Cassinese Ghetti, di Rimini; Riccardo Bandiera, nato a Piacenza; Margherita Mari, Morgana Canovi e Chiara Bertolini, di Reggio Emilia.