Il lavoro come opportunità di salute, autonomia, emancipazione e inclusione sociale. È questo il tema al centro del convegno “Mani che fanno, persone che crescono”, promosso dall’Ausl di Piacenza e in programma giovedì 26 novembre 2026 (a partire dalle 9 del mattino e per tutta la giornata) nella sala di Confindustria, in via IV Novembre 132 a Piacenza. L’iniziativa nasce per favorire il confronto tra professionisti sanitari e sociosanitari, istituzioni, enti locali, imprese, cooperative sociali, centri di formazione, persone con esperienza di sofferenza mentale e familiari. L’obiettivo è approfondire il ruolo dell’inclusione lavorativa nei percorsi di salute mentale, condividere esperienze e buone pratiche e rafforzare la collaborazione tra i soggetti del territorio. IL PROGRAMMA

Il lavoro, infatti, non rappresenta soltanto una possibilità occupazionale, ma può diventare una leva importante nei percorsi di recovery, contribuendo a sviluppare competenze, autonomia e relazioni, oltre a favorire la partecipazione alla vita della comunità. Per rendere effettiva questa opportunità è fondamentale costruire percorsi personalizzati, promuovere contesti lavorativi inclusivi e contrastare stigma e pregiudizi. Il convegno si propone proprio di valorizzare il lavoro come determinante di salute e di recovery, facendo conoscere le opportunità di supporto alla formazione e all’occupazione e le esperienze già attive sul territorio.

Attraverso il contributo di servizi sanitari, istituzioni, enti locali e realtà del mondo produttivo e sociale, l’iniziativa intende rafforzare le reti territoriali e promuovere una cultura dell’inclusione capace di riconoscere le potenzialità delle persone e tradurle in opportunità concrete di partecipazione e autonomia.