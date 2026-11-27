Il mercatino A/Mano compie 15 anni, doppio appuntamento per Natale
Il tradizionale mercatino dell’handmade a Piacenza torna con un doppio appuntamento natalizio: il 28 e il 29 novembre in Sant’Ilario, il 13 dicembre sotto ai portici di Palazzo Gotico
Negli ultimi anni i mercatini dedicati all’artigianato contemporaneo hanno conquistato piazze, cortili e spazi culturali di tante città italiane. Non si tratta soltanto di una moda, ma di un cambiamento culturale che rimette al centro la manualità, la creatività e il valore delle cose fatte con cura. Protagonisti sono i makers: artigiani, designer e creativi che progettano e realizzano autonomamente i propri prodotti, dalla ceramica ai gioielli, dall’abbigliamento alle illustrazioni, spesso recuperando materiali e sperimentando nuove tecniche. I loro mercatini non sono semplici occasioni di shopping, ma luoghi di incontro e scambio. Ogni oggetto racconta una storia e permette di conoscere direttamente chi lo ha ideato e realizzato. Si riscoprono così il valore del pezzo unico, la qualità dei materiali, la sostenibilità e il piacere di acquistare qualcosa di autentico.
Piacenza e una storia cominciata nel 2011
A Piacenza questa sensibilità aveva trovato spazio già quindici anni fa. Nel dicembre 2011 nasceva A/Mano Market, il primo mercatino cittadino dedicato all’handmade e alle autoproduzioni. Un progetto nato dall’incontro tra giovani artigiani, l’associazione Airbag 29100 e lo staff di Spazio 4, con l’obiettivo di dare visibilità alla creatività indipendente. L’idea era creare un’occasione di incontro tra designer, artigiani e pubblico, valorizzando le produzioni locali e aprendosi a esperienze provenienti da tutta Italia. Negli anni A/Mano Market ha costruito una propria identità, cambiando location, coinvolgendo numerosi espositori e ampliando il proprio pubblico. Abbigliamento, gioielli, accessori, illustrazioni, ceramiche e oggetti per la casa hanno raccontato la vitalità dell’artigianato contemporaneo. Quello che nel 2011 poteva sembrare un esperimento di nicchia è oggi un fenomeno diffuso e riconosciuto. A/Mano aveva intuito in anticipo il desiderio di dare spazio a chi sceglie di creare e produrre in modo indipendente.
Non soltanto mercatini, ma comunità creative
Questi appuntamenti sono diventati anche luoghi di socialità e condivisione. Per molti giovani rappresentano un’opportunità per presentare il proprio lavoro, farsi conoscere e trasformare una passione in un’attività. I social network ne hanno favorito la diffusione, ma il contatto diretto tra artigiano e pubblico conserva un valore insostituibile. In un mercato dominato dalla velocità e dalla produzione industriale, l’artigianato indipendente propone un modello alternativo, capace di unire tradizione, innovazione e sostenibilità. Se oggi tante città hanno il loro market dedicato all’handmade, Piacenza può ricordare di aver creduto in questa realtà già nel 2011. A/Mano Market è la testimonianza di come un’intuizione possa diventare un appuntamento, una comunità e un punto di riferimento per chi ama la creatività indipendente. Perché dietro ogni oggetto fatto a mano c’è molto più di un prodotto: c’è un’idea, una persona, una storia da incontrare e portare a casa.
Prossimi appuntamenti per chi vuole esplorare questo mondo:
28 e 29 novembre dalle ore 10 alle ore 20 all’Auditorium Sant’Ilario
13 dicembre ai portici di Palazzo Gotico dalle ore 10 alle ore 19
In collaborazione con il Comune di Piacenza
INGRESSO GRATUITO