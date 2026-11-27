Negli ultimi anni i mercatini dedicati all’artigianato contemporaneo hanno conquistato piazze, cortili e spazi culturali di tante città italiane. Non si tratta soltanto di una moda, ma di un cambiamento culturale che rimette al centro la manualità, la creatività e il valore delle cose fatte con cura. Protagonisti sono i makers: artigiani, designer e creativi che progettano e realizzano autonomamente i propri prodotti, dalla ceramica ai gioielli, dall’abbigliamento alle illustrazioni, spesso recuperando materiali e sperimentando nuove tecniche. I loro mercatini non sono semplici occasioni di shopping, ma luoghi di incontro e scambio. Ogni oggetto racconta una storia e permette di conoscere direttamente chi lo ha ideato e realizzato. Si riscoprono così il valore del pezzo unico, la qualità dei materiali, la sostenibilità e il piacere di acquistare qualcosa di autentico.

Piacenza e una storia cominciata nel 2011

A Piacenza questa sensibilità aveva trovato spazio già quindici anni fa. Nel dicembre 2011 nasceva A/Mano Market, il primo mercatino cittadino dedicato all’handmade e alle autoproduzioni. Un progetto nato dall’incontro tra giovani artigiani, l’associazione Airbag 29100 e lo staff di Spazio 4, con l’obiettivo di dare visibilità alla creatività indipendente. L’idea era creare un’occasione di incontro tra designer, artigiani e pubblico, valorizzando le produzioni locali e aprendosi a esperienze provenienti da tutta Italia. Negli anni A/Mano Market ha costruito una propria identità, cambiando location, coinvolgendo numerosi espositori e ampliando il proprio pubblico. Abbigliamento, gioielli, accessori, illustrazioni, ceramiche e oggetti per la casa hanno raccontato la vitalità dell’artigianato contemporaneo. Quello che nel 2011 poteva sembrare un esperimento di nicchia è oggi un fenomeno diffuso e riconosciuto. A/Mano aveva intuito in anticipo il desiderio di dare spazio a chi sceglie di creare e produrre in modo indipendente.

Non soltanto mercatini, ma comunità creative

Questi appuntamenti sono diventati anche luoghi di socialità e condivisione. Per molti giovani rappresentano un’opportunità per presentare il proprio lavoro, farsi conoscere e trasformare una passione in un’attività. I social network ne hanno favorito la diffusione, ma il contatto diretto tra artigiano e pubblico conserva un valore insostituibile. In un mercato dominato dalla velocità e dalla produzione industriale, l’artigianato indipendente propone un modello alternativo, capace di unire tradizione, innovazione e sostenibilità. Se oggi tante città hanno il loro market dedicato all’handmade, Piacenza può ricordare di aver creduto in questa realtà già nel 2011. A/Mano Market è la testimonianza di come un’intuizione possa diventare un appuntamento, una comunità e un punto di riferimento per chi ama la creatività indipendente. Perché dietro ogni oggetto fatto a mano c’è molto più di un prodotto: c’è un’idea, una persona, una storia da incontrare e portare a casa.

Prossimi appuntamenti per chi vuole esplorare questo mondo:

28 e 29 novembre dalle ore 10 alle ore 20 all’Auditorium Sant’Ilario

13 dicembre ai portici di Palazzo Gotico dalle ore 10 alle ore 19

In collaborazione con il Comune di Piacenza