Accanto alla “prima cittadina”, il Presidente di Piacenza Expo, Davide Villa, con la Vicepresidente Elisabetta Montesissa e il Consigliere Fabio Maggi, l’Assessore al Commercio, Simone Fornasari, il Presidente di Piacenza Bricks, Andrea Onesti con la sua nutrita pattuglia di collaboratori, ma anche tantissimi appassionati di ogni età che per tutto il pomeriggio hanno affollato gli oltre 10mila metri quadrati del Padiglione 1, dove quest’anno hanno trovato posto con le loro creazioni e i coloratissimi e versatili mattoncini più di 180 espositori (nel 2025 erano 120 e nel 2023 poco più di 60) a confermare Piace Mattoncini non solo come l’evento di riferimento dell’area emiliana, ma anche uno dei più importanti di tutto il nord Italia.

Una vera e propria oasi del divertimento per persone di ogni età, con tantissime costruzioni esposte, fatte non solo di mattoncini colorati ma anche di dispositivi tecnologici e ingegnosi sevomeccanismi, aree gioco per bambini, pezzi rari da aggiungere alle proprie collezioni ma anche interessanti creazioni da ammirare, come quella che ricostruisce il luogo in cui si è consumata la tragica strage di Capaci, che dimostra come i mattoncini possano diventare anche un modo originale per raccontare e ricordare la storia.

Costruzioni e mattoncini, ma anche una grande area per gli appassionati del motorismo sportivo con spettacolari modelli di Ferrari e Lamborghini, e un vero e proprio simulatore di guida per sperimentare le emozioni della pista grazie alla presenza del Ferrari Club Piacenza e di CRM Motorsport.

Piace Mattoncini continuerà a Piacenza Expo anche domenica per tutta la giornata con orario continuato dalle 10.00 alle 18.30.