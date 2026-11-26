Il Piacenza Baseball riconferma in panchina Andrea D’Auria
Il tecnico piacentino è stato confermato per il quarto anno consecutivo alla guida della squadra biancorossa
Il Piacenza Baseball e Andrea D’Auria proseguiranno il loro connubio anche nel 2027. Il tecnico piacentino è stato infatti confermato per il quarto anno consecutivo alla guida della squadra biancorossa che parteciperà al Campionato Nazionale di Serie B 2027. Se a questo quadriennio sommiamo quello dal 2008 al 2011, ecco che risulta essere proprio D’Auria l’allenatore col maggior numero di campionati passati al timone della squadra maggiore, seguito dall’altro piacentino Gianluca Marenghi con sei.
La conferma del rapporto rappresenta un attestato di stima da parte della dirigenza. Il quarto posto ottenuto nell’ultimo campionato non ha rappresentato un risultato in linea con le aspettative, e per questo subito dopo l’ultima partita il confronto tra le parti è stato schietto e circostanziato. L’intento è stato quello di analizzare ogni aspetto e trovare adeguati correttivi. I fattori che fanno del 2026 una stagione che non sarà ricordata con piacere sono risultati molteplici, ma non investono necessariamente solo l’area tecnica. E’ per questo che si è deciso per la riconferma di D’Auria, le cui capacità tecniche non sono mai state peraltro in discussione.
In buona sostanza in casa Piacenza si è ancora convinti che possa essere lui il comandante giusto al quale affidarsi per rimodellare un gruppo in possesso, al di là di tutto, di alcune buone individualità alle quali andranno aggiunti adeguati e affidabili rinforzi. Per questo l’area tecnica è al lavoro da tempo ed i profili contattati sembrano essere di livello interessante per la categoria. La speranza è che in tempi brevi le trattative possano chiudersi positivamente. Qualcosa cambierà pure nello staff chiamato a collaborare con D’Auria. Di fatto la stagione 2027 è già iniziata e, a quanto pare, con rinnovata fiducia.