La conferma del rapporto rappresenta un attestato di stima da parte della dirigenza. Il quarto posto ottenuto nell’ultimo campionato non ha rappresentato un risultato in linea con le aspettative, e per questo subito dopo l’ultima partita il confronto tra le parti è stato schietto e circostanziato. L’intento è stato quello di analizzare ogni aspetto e trovare adeguati correttivi. I fattori che fanno del 2026 una stagione che non sarà ricordata con piacere sono risultati molteplici, ma non investono necessariamente solo l’area tecnica. E’ per questo che si è deciso per la riconferma di D’Auria, le cui capacità tecniche non sono mai state peraltro in discussione.