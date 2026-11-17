Anche se soffermarsi sul bene comune potrebbe apparire astratto e anacronistico, e davanti ai tanti egoismi che emergono nella società sorge la tentazione di dare ragione a chi dice che esso non esista, l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha deciso di farne un «asse culturale» nel giorno dell’inaugurazione dell’anno accademico 2026-2027, martedì 17 novembre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla cerimonia a Milano sono intervenuti il presidente della Conferenza episcopale italiana cardinale Matteo Zuppi e l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, in qualità di presidente dell’Istituto Toniolo.

«Il senso, l’idea, l’obiettivo del bene comune sono impressi nel DNA dell’Ateneo», ha detto il Capo dello Stato. «Vengono in mente le parole del terzo rettore dell’Università Cattolica Ezio Franceschini: “Ho avversato le iniquità e l’ingiustizia, ho avversato la menzogna e l’insincerità, ho amato tutti, non ho alcun nemico”. Questo messaggio di cultura è una chiave educativa che consente – come svolge questo Ateneo – un rapporto con i giovani costruttivo e proficuo. I giovani non sono un contenitore da riempire ma sono personalità con autonomo spirito critico e con un protagonismo, che si sviluppa e cresce». Questo significa, ha ribadito Mattarella, «considerare la responsabilità che vi è in questa condizione per l’Università, per le scuole: i giovani sono otri nuovi, chiamati non a vivere nel mondo così come è oggi, perché il mondo può essere cambiato. Questa “generazione che sale” è protagonista e merita fiducia». Per il Presidente della Repubblica «le Università hanno un compito straordinariamente importante, in questa stagione colma di novità, di grande fascino, ma anche di grande incertezza. Ed è il compito di ampliare, accrescere e trasmettere la cultura, la scienza, visione del futuro da affidare, perché sia realizzata, alle nuove generazioni».

Come ha detto nel discorso inaugurale la rettrice dell’Università Cattolica Elena Beccalli, l’educazione è espressione essenziale del bene comune «poiché i suoi frutti non appartengono solo a chi li riceve, ma si diffondono nella società. La forza trasformativa dell’educazione si esprime anche nella sua funzione di mobilità sociale, un meccanismo che peraltro si è inceppato, come mostra la persistenza intergenerazionale nelle disuguaglianze educative. Abbiamo perciò il dovere di riattivarlo, anche attraverso un audace piano straordinario di investimenti pubblici». Il bene comune, ha aggiunto la rettrice, è più della somma delle singole parti e consente alle «persone e alle comunità di realizzare pienamente il fiorire umano». Un concetto, questo, ripreso nel secolo scorso dal pensiero di filosofi come Jacques Maritain e Hannah Arendt. Per non dimenticare autorevoli studiosi dell’Università Cattolica, a partire da Giuseppe Toniolo, che considerava il bene comune la stella polare che deve orientare la società democratica, e Francesco Vito, precursore di un’economia a servizio dell’uomo. Per ampliarsi oggi alle generazioni future e a ecosistemi, conoscenza e infrastrutture digitali. Con «la consapevolezza che la tutela dei beni di tutti e di ciascuno – come clima, acqua, pace – si realizza insieme». Perché «le scelte individuali e la sola dinamica del progresso, di per sé, non possono risolvere i problemi collettivi». Di qui l’invito a «custodire ciò che appartiene a tutti e da cui tutti dipendiamo» e l’esortazione agli studenti a fare propria questa responsabilità.

E, in tal senso, secondo la rettrice «la Carta costituzionale è una bussola indispensabile». Per questa «convinta adesione ai principi costituzionali», per l’80esimo anniversario della Repubblica l’Ateneo ha omaggiato tutti gli studenti con una copia della Costituzione e ha fatto memoria dei suoi quattordici padri e madri costituenti, in particolare delle tre donne del gruppo: Laura Bianchini, Filomena Delli Castelli e Nilde Iotti. È, infatti, «necessario alimentare costantemente un genuino spirito repubblicano ispirato dai principi costituzionali. L’Università è chiamata a fare la propria parte» ha detto la rettrice. Essa «alimenta il bene comune quando educa persone capaci di discernimento, giudizio critico e partecipazione», superandone una visione funzionale del sistema universitario, che non vale per il numero di laureati che «produce», ma per «il tipo di società che contribuisce a costruire». Non va dimenticato che «la funzione stessa dell’università si radica sul bene comune». L’università è uno spazio di commoning, cioè di produzione condivisa della conoscenza, che non può essere ridotta né a merce né a semplice erogatrice di servizi a utenti o clienti».

Ma c’è un di più che contraddistingue le università cattoliche, quella di essere una communio. «Mentre gran parte dell’educazione secolare rischia di diventare una commodity, merce accessibile, efficiente, ma impersonale, le università cattoliche sono ancora in grado di offrire un’esperienza fondata sulle relazioni. In un tempo afflitto da un’epidemia di rabbia, solitudine e fragilità dei giovani, questa dimensione di esperienza relazionale diventa essenziale, non periferica. In una stagione carica di voci e domande di una generazione che chiede di essere ascoltata, lo spazio del commoning può offrire l’occasione per trasformare queste sollecitazioni in responsabilità condivisa». Per la professoressa Beccalli, il bene comune è un principio studiato in queste aule e, poi, «applicato» nella società. L’apporto di molte laureate e laureati, tra cui quelli che hanno forgiato le nostre istituzioni, ne è la testimonianza più evidente. Ne è convinto anche il presidente della Conferenza episcopale italiana cardinale Matteo Zuppi ricordando «il contributo che l’Università ha offerto nell’elaborazione della Carta costituzionale e con la formazione di tante personalità che hanno segnato in questi decenni lo sviluppo economico e sociale del Paese». Invitando a offrire «un analogo sforzo per l’Europa, che ha urgente bisogno di rilanciare il processo di unificazione per la sua crescita e per non far mancare il suo decisivo contributo di umanesimo in un mondo che registra tanta instabilità».