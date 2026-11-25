Il Santuario di Strà ha accolto, durante la celebrazione del 22 novembre, il nuovo rettore don Giacomo Ferraglio. Alla celebrazione, presieduta dal Vicario Generale della diocesi di Piacenza Bobbio, mons. Giuseppe Basini, hanno partecipato le autorità locali e in tanti fedeli, così come i sindaci dei Comuni vicini, come ha ricordato il sindaco del Comune di Alta Val Tidone Franco Albertini.

“Siamo qui riuniti per condividere insieme queste ore di gioia – ha detto -, un saluto particolare al sindaco Bruno Franceschi, di Fontanigorda, il comune che raggruppa parrocchie guidate per quasi vent’anni da don Giacomo, così come salutiamo i sindaci di Rovegno Giuseppe Giovanni Isola e di Gorreto, Paolo Saredi, territori della Val Trebbia Ligure”.

“A nome dell’Amministrazione Comunale di Alta Val Tidone, che rappresento quale sindaco, rivolgo un caloroso benvenuto a don Giacomo Ferraglio, che siamo onorati di ricevere nella nostra comunità di Alta Val Tidone, in veste di nuovo rettore del Santuario di Strà, il santuario mariano della Val Tidone dedicato alla Madonna Madre delle Genti e che da sempre espande il suo richiamo anche oltre questo stretto ambito territoriale”.

“Desideriamo rendere omaggio, infatti, ai rettori che l’anno preceduta, come l’indimenticabile don Andrea Mutti, che nel ricordo ancora vivo delle vittime civili delle guerre e dell’eccidio perpetrato a Strà, ha voluto che si spegnesse il seme dell’odio e sorgesse qui, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, questo tempio, con la cripta sacrario per le vittime dei conflitti, sino a diventare, il 7 maggio 1964, Santuario Mariano Diocesano”.

“Alla morte di don Andrea, avvenuta il 13 aprile 2010, diventa rettore don Mario Dacrema, che si è distinto anch’egli per la cura del luogo sacro con diversi lavori di ristrutturazione, ma in particolare nel coltivare il suo patrimonio religioso e di ammirabile umanità”.

“Il Santuario delle Genti, caro don Ferraglio, grazie all’intuizione del fondatore, assume oggi un valore di eccezionale ricchezza, di riferimento nelle fatiche e nelle speranze quotidiane, un punto di forza per guardare avanti e camminare insieme, pur nelle diverse sensibilità e aspettative. L’Amministrazione Comunale, si renderà ancora e sempre disponibile verso proficue forme di collaborazione con Lei, parroco residente, e il Santuario, uniti per il bene della comunità religiosa e civile. Inoltre, nella sua missione spirituale osserviamo, e con piacere, la luce amica di un cappellano del Corpo degli Alpini, splendido orgoglio d’Italia, di cui condividiamo i principi fondanti, dove Lei è stato testimone diretto del sacrificio e della fratellanza, del senso del dovere e dell’amore per la patria, ideali che contraddistinguono da sempre le Penne Nere. Già da ora colgo l’occasione per invitarLa a Pecorara, nel prossimo settembre, quando Alta Val Tidone avrà l’onore di ospitare l’Adunata Provinciale degli Alpini”.

All’augurio del sindaco Albertini, si è unito anche quello della comunità di Strà Trevozzo. “Il Santuario di Strà porta con sé una storia preziosa, fatta di preghiere, sacrifici e tanta fede. Una storia che ha avuto nel suo fondatore, don Andrea Mutti, una figura fondamentale. A lui va il nostro ricordo riconoscente per aver dato vita a questa realtà e aver lasciato un’importante eredità spirituale” è stato ricordato.

“Dopo di lui, altri sacerdoti hanno raccolto questa eredità e hanno dedicato il loro servizio alla vita del Santuario. Ringraziamo in modo particolare don Mario Dacrema, che con grande dedizione ne ha curato la ristrutturazione e ha saputo custodire e alimentare la fede della gente. Ricordiamo con gratitudine anche Don Virgilio, Don Carlo, Don Enrico e don Luigi, che hanno accompagnato il cammino spirituale di tante persone, e don Gigi, che nell’ultimo anno ha garantito con impegno la continuità della preghiera, delle celebrazioni e dell’accoglienza”.

“A tutti loro va il nostro grazie sincero. Ognuno ha lasciato qualcosa di sé e ha contribuito a scrivere la storia del Santuario. Il loro servizio rimane nella memoria della comunità e nel cuore di tante persone che qui hanno trovato conforto, preghiera e speranza. Caro don Giacomo, oggi questa storia continua anche attraverso di lei”.

“Le affidiamo non soltanto un luogo di culto, ma una vera casa di fede, cara a tante persone e punto di riferimento per chi desidera affidare alla Beata Vergine Maria le proprie gioie, le proprie fatiche e le proprie speranze”.

“Le auguriamo di sentirsi fin da subito accolto tra noi e di poter vivere il suo ministero con serenità ed entusiasmo. Da parte nostra le assicuriamo vicinanza, disponibilità e collaborazione, perché il cammino di una comunità si costruisce insieme. Il nostro desiderio è che il Santuario possa continuare a essere un luogo vivo, aperto a tutti, capace di accogliere, ascoltare, pregare e testimoniare la fede”.