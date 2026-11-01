Imola non regge l’assalto dei Bees che conquistano la seconda vittoria stagionale (64-68)

Al PalaRuggi di Imola va in scena la 6ª Giornata del Campionato Serie B Nazionale Old Wild West tra Andrea Costa Imola ed i Fiorenzuola Bees. L’inizio della gara vede Preti da un lato e Cecchinato dall’altra scambiarsi bombe per il 5-5 al 2’. Anaekwe si fa sentire sotto le plance per la Andrea Costa, ma De Zardo con 4 punti consecutivi fa 9-9 al 5’. Tiberti riesce a convertire il rimbalzo offensivo di Biorac al 6’ per la tripla del 12-16, ma l’energia di Cipolla e’ determinante per il minibreak da 4-0 per la nuova parità all’8’. Cecchinato inventa l’euro step per il +3 con cui Fiorenzuola chiude il primo quarto in vantaggio. 17-20. Kouassi con il gioco da 3 punti punisce la difesa di Lui e chiude un break da 5-0 per inaugurare il secondo parziale; Krilkovs e Cecchinato non ci stanno e trovano il controbreak, ma è Preti dall’angolo a sentenziare e a mettere paura ai Bees in stile Halloween. 27-25 e timeout Fiorenzuola al 13’. Ambrosetti con 5 punti consecutivi accende la sua partita per il controsorpasso Bees (27-30 al 16’), con Franceschi che con la palla rubata schiaccia in contropiede. 27-34 al 17’ e timeout Dalmonte. Imola è brava a ricucire fino al -3 con Anaekwe e Cipolla (33-36 al 19’), ma Raucci non riesce a convertire in tempo il tap in del -1 e i Bees chiudono il primo tempo con un possesso pieno di vantaggio. 33-36.