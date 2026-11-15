Serie B: colpaccio della Cadetta Lyons con la capolista Oltremella
Grazie al dominio in mischia e a una grande prova di carattere, la squadra supera 29-19 l’Oltremella, conquistando cinque punti pesanti per rilanciarsi in classifica
Impresa della Cadetta bianconera, che strapazza la capolista Oltremella al Beltrametti con un 29-19 che premia una prestazione fantastica dei Leoni. Dominanti in mischia e in grado di bloccare tutte le rimesse laterali dell’Oltremella, i ragazzi di Stead, Baracchi e Dimilito conquistano 5 punti pesanti e si riportano nelle zone alte della classifica.
Nel primo tempo sono i Lyons a schiacciare per primi sull’acceleratore, tenendo costantemente sotto scacco gli avversari, incapaci di risalire il campo con efficacia. Dalla superiorità in mischia nasce la prima meta dei Leoni, che stringono alle corde l’Oltremella e con il vantaggio a favore Groppelli produce un grande assist al piede per Mazzocchi all’ala, che schiaccia in meta la prima marcatura dei bianconeri. Lyons ancora in controllo e colpiscono al 32’, con una combinazione spettacolare tra Donati, Borghi e Oppizzi che porta alla seconda meta. Si va all’intervallo sul 12-0 per i Leoni. Cambia tutto in avvio di ripresa, con l’Oltremella che rientra in campo deciso a ribaltare la partita. Nei primi 10’ arrivano due mete che impattano la gara, complice anche un cartellino giallo mostrato a Isola in occasione di una meta di punizione. I Leoni sono bravi a non disunirsi, forzando anche un cartellino per gli ospiti per placcaggio pericoloso che vale la parità numerica, con Groppelli che piazza un calcio di punizione tra i pali per riportare davanti i suoi. Col rientro di Filippo Isola i Lyons ritrovano smalto, e sfruttando il gran lavoro della mischia arrivano le mete di Francesco Isola e Lorenzo Pozzoli che blindano il match. Nel finale un cartellino rosso viene mostrato in maniera molto severa a Profiti per uno scontro di gioco, ma i Lyons riescono a limitare i danni a una sola meta subita a firma di Locati, che non permette ai bresciani di rientrare in gioco.
Al fischio finale scoppia la festa dei Leoni, che dopo un avvio stagionale difficile possono aver dato una scossa importante al proprio campionato con una vittoria di peso. La Cadetta Lyons tornerà in campo domenica 29 novembre sul campo del Casalmaggiore per la V giornata di Serie B.
Stadio Walter Beltrametti – domenica 15 novembre 2026
Campionato Serie B – 4a giornata
SITAV Rugby Lyons v Oltremella Rugby 29-19 (pt 12-0)
Marcatori:
p.t.: 12’ m Mazzocchi tr Groppelli (7-0), 30’ m Oppizzi (12-0)
s.t.: 42’ m di punizione Oltremella Rugby (12-7), 45’ m Tracino (12-12), 51’ cp Groppelli (15-12), 56’ m Isola Francesco tr Groppelli (22-12), 70’ m Pozzoli tr Groppelli (29-12), 73’ m Locati tr Benetti (29-19)
SITAV Rugby Lyons: Comizzoli, Mazzocchi, Konte (64’ Dallavalle), Profiti, Bart Cobbah (56’ Di Masi), Groppelli, Isola Filippo, Spezia (cap), Donati, Oppizzi, Isola Francesco (56’ Bongiorni), Pozzoli, D’onofrio, Borghi, Cantu’. A disp: Azzini, Mutti, Espinoza Gonzalez, Mazzoni. All: Baracchi, Dimilito, Stead
Oltremella Rugby: Ferrari M, Zucchi, Locatelli, Petitpierre, Lazzari, Benetti, Vaccari, Zdrilich (cap), Ferrari D, Locati, Ferrari MS, Franzoni, Mella, Contini, Pinzin. A disp: Foggetti, Medaima, Tracino, Valceschini, Ferrari I, Gesuele, Pianta. All: Pisati
Arb: Farinelli
Cartellini: giallo Isola Filippo (SITAV Rugby Lyons, 42’); giallo Ferrari MS (Oltremella Rugby, 48’); giallo Mella (Oltremella Rugby, 58’); rosso Profiti (SITAV Rugby Lyons, 63’)
Punti conquistati in classifica: SITAV Rugby Lyons 5, Oltremella Rugby 0