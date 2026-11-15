Serie B: colpaccio della Cadetta Lyons con la capolista Oltremella

Impresa della Cadetta bianconera , che strapazza la capolista Oltremella al Beltrametti con un 29-19 che premia una prestazione fantastica dei Leoni. Dominanti in mischia e in grado di bloccare tutte le rimesse laterali dell’Oltremella, i ragazzi di Stead, Baracchi e Dimilito conquistano 5 punti pesanti e si riportano nelle zone alte della classifica.

Nel primo tempo sono i Lyons a schiacciare per primi sull’acceleratore, tenendo costantemente sotto scacco gli avversari, incapaci di risalire il campo con efficacia. Dalla superiorità in mischia nasce la prima meta dei Leoni, che stringono alle corde l’Oltremella e con il vantaggio a favore Groppelli produce un grande assist al piede per Mazzocchi all’ala, che schiaccia in meta la prima marcatura dei bianconeri. Lyons ancora in controllo e colpiscono al 32’, con una combinazione spettacolare tra Donati, Borghi e Oppizzi che porta alla seconda meta. Si va all’intervallo sul 12-0 per i Leoni. Cambia tutto in avvio di ripresa, con l’Oltremella che rientra in campo deciso a ribaltare la partita. Nei primi 10’ arrivano due mete che impattano la gara, complice anche un cartellino giallo mostrato a Isola in occasione di una meta di punizione. I Leoni sono bravi a non disunirsi, forzando anche un cartellino per gli ospiti per placcaggio pericoloso che vale la parità numerica, con Groppelli che piazza un calcio di punizione tra i pali per riportare davanti i suoi. Col rientro di Filippo Isola i Lyons ritrovano smalto, e sfruttando il gran lavoro della mischia arrivano le mete di Francesco Isola e Lorenzo Pozzoli che blindano il match. Nel finale un cartellino rosso viene mostrato in maniera molto severa a Profiti per uno scontro di gioco, ma i Lyons riescono a limitare i danni a una sola meta subita a firma di Locati, che non permette ai bresciani di rientrare in gioco.