Quali buone pratiche aziendali per rispondere a rischi climatici, decarbonizzazione e green claims? L’Università Cattolica del Sacro Cuore torna a ospitare i Laboratori di Progettazione della Sostenibilità. Il 20 novembre riparte l’iniziativa, frutto della collaborazione tra la Facoltà di Economia e Giurisprudenza e Deloitte Climate & Sustainability, grazie a cui agli studenti e studentesse del Corso di Laurea triennale in Economia e Management per la Sostenibilità verrà data l’opportunità di affrontare casi di studio per poi tradurli in pratiche aziendali concrete. Un modo, questo, per fornire agli studenti del campus di Piacenza strumenti in grado di affinare le loro competenze su temi complessi, a partire dalla decarbonizzazione passando per i rischi climatici e i green claims.

«Con questi laboratori vogliamo rafforzare il collegamento tra gli insegnamenti del corso di laurea e le decisioni che le imprese sono chiamate ad assumere per integrare la sostenibilità nella propria gestione», sottolinea Monica Veneziani, coordinatrice della laurea triennale in Economia e Management per la Sostenibilità. «Il confronto con i professionisti di Deloitte permette agli studenti di applicare le conoscenze acquisite a situazioni concrete, valutando le implicazioni economiche, ambientali e sociali delle scelte aziendali. L’obiettivo è sviluppare capacità di analisi e di giudizio, insieme a competenze operative utili per affrontare con rigore le sfide della transizione sostenibile». «È un’esperienza», prosegue Veneziani «che arricchisce la formazione universitaria e aiuta gli studenti a comprendere come potranno contribuire, nei futuri ruoli professionali, al cambiamento delle organizzazioni».

Quest’anno il percorso formativo, che si concluderà il prossimo mese di aprile, prevede tre focus e sei distinti appuntamenti. Il primo focus, “Green and social claims” vedrà come relatrici il 13 e il 20 novembre (dalle 15,45 alle 17,15) in Università Cattolica Sonia Belloli (Director, Deloitte Legal) e Raffaella Sciartilli (Director, Deloitte Climate & Sustainability). Il secondo dei due temi affrontati sarà “Biocarburanti e PPA: due leve per decarbonizzare”, durante gli incontri fissati il 19 e 26 febbraio 2027 (dalle 16,45 alle 18,15) con ospiti Alessandro Caminiti (Director, Deloitte Climate & Sustainability) e Enrico Camelin (Manager, Deloitte Climate & Sustainability). Di “Rischio natura e Value at Risk” si parlerà durante gli ultimi due appuntamenti, grazie alla presenza di Alessio Bocco (manager, Deloitte Climate & Sustainability) nelle giornate del 9 e 16 aprile 2027 (16,45-18,15).