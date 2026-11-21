Quattro interventi a Piacenza del Radiomobile per persone in stato di ebbrezza – Le pattuglie del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Piacenza hanno effettuato in città quattro interventi in città che hanno riguardato tre persone in stato di ebbrezza . I militari sono intervenuti su segnalazione dei cittadini e su richiesta del personale sanitario del 118. Il primo episodio risale alle 17.50 circa di venerdì, quando un cittadino ha segnalato in via Roma un uomo che urlava e fermava le auto in transito. La pattuglia lo ha rintracciato in piazzale Roma mentre, in evidente stato di alterazione, continuava a ostacolare la circolazione. I carabinieri lo hanno fermato e hanno richiesto un’ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari lo hanno trasportato al pronto soccorso di Piacenza, dove si è recata anche la pattuglia.

Alle 22.10 una seconda segnalazione è giunta da un bar di via Campagna, dove un uomo in stato di ebbrezza infastidiva il personale e i clienti. All’arrivo dei militari l’uomo si è calmato e si è allontanato autonomamente. L’equipaggio della “gazzella” ha identificato le persone coinvolte e ha ripreso il servizio di controllo del territorio. Alle 4.30 di sabato, in via Sidoli, un cittadino ha chiesto l’intervento dei carabinieri riferendo che un conoscente lo seguiva e lo provocava. I militari, constatato che l’uomo segnalato era in stato di ebbrezza e faticava a reggersi in piedi, hanno richiesto un’ambulanza. L’uomo, di 31 anni, ha rifiutato il trasporto in ospedale. I carabinieri gli hanno contestato la violazione per ubriachezza in luogo pubblico, lo hanno riaccompagnato a casa e lo hanno affidato alla madre. Poco più di un’ora dopo, alle 5.30, il 118 ha chiesto il supporto della stessa pattuglia nell’abitazione dell’uomo. La madre aveva chiamato i soccorsi perché il figlio, cadendo, aveva battuto la testa. Al loro arrivo i militari hanno accertato che l’uomo non aveva atteggiamenti violenti. L’ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso. Dai primi riscontri non sono emerse lesioni gravi.