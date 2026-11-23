Sesta giornata del campionato di serie B e per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza trasferta amara: a Torino è stata superata in tre set dalla Sant’Anna TomCar Torino al termine di una sfida combattuta e sempre in equilibrio. La formazione piemontese si è imposta con il punteggio di 3-0 (27-25, 25-21, 26-24), sfruttando al meglio i momenti decisivi di ogni parziale ed è ora prima in classifica visto il turno di riposo della Canottieri Ongina.

Partita intensa e ricca di equilibrio fin dalle prime battute. Nel primo set i biancorossi hanno tenuto testa ai padroni di casa punto a punto, cedendo soltanto ai vantaggi sul 27-25. Torino ha poi preso in mano il gioco nella fase centrale del secondo parziale, riuscendo a chiudere sul 25-21. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che affronta il campionato di Serie B con la formazione Under 19, non ha però mai smesso di lottare e nel terzo set ha risposto colpo su colpo, restando in partita fino alle ultime azioni. Ancora una volta è stata la maggiore lucidità dei padroni di casa nei momenti chiave a fare la differenza, con il 26-24 finale che ha sancito il 3-0 conclusivo. A livello individuale in doppia cifra per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e migliori realizzatori della partita l’opposto Simone Leombroni ha chiuso la gara con 14 punti e lo schiacciatore Francesco Destro, autore di 13 punti.