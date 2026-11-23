In Serie B la Gas Sales Bluenergy lotta ma cede in trasferta a Torino
La formazione piemontese si è imposta con il punteggio di 3-0 ed è ora prima in classifica
Sesta giornata del campionato di serie B e per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza trasferta amara: a Torino è stata superata in tre set dalla Sant’Anna TomCar Torino al termine di una sfida combattuta e sempre in equilibrio. La formazione piemontese si è imposta con il punteggio di 3-0 (27-25, 25-21, 26-24), sfruttando al meglio i momenti decisivi di ogni parziale ed è ora prima in classifica visto il turno di riposo della Canottieri Ongina.
Partita intensa e ricca di equilibrio fin dalle prime battute. Nel primo set i biancorossi hanno tenuto testa ai padroni di casa punto a punto, cedendo soltanto ai vantaggi sul 27-25. Torino ha poi preso in mano il gioco nella fase centrale del secondo parziale, riuscendo a chiudere sul 25-21. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che affronta il campionato di Serie B con la formazione Under 19, non ha però mai smesso di lottare e nel terzo set ha risposto colpo su colpo, restando in partita fino alle ultime azioni. Ancora una volta è stata la maggiore lucidità dei padroni di casa nei momenti chiave a fare la differenza, con il 26-24 finale che ha sancito il 3-0 conclusivo. A livello individuale in doppia cifra per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e migliori realizzatori della partita l’opposto Simone Leombroni ha chiuso la gara con 14 punti e lo schiacciatore Francesco Destro, autore di 13 punti.
Una sconfitta che lascia qualche rimpianto per i biancorossi, autori di una prestazione generosa e competitiva, ma che non sono riusciti a concretizzare le opportunità avute nei finali di set. La formazione biancorosso tornerà in campo sabato 28 novembre alla Palestra Salvadé (ex Pontieri) dove, per la settima giornata, affronterà la formazione veronese del Volley Veneto Bardolino.
Sant’Anna Tomcar Torino – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 3-0
(27-25, 25-21, 26-24)
Sant’Anna Tomcar Torino: Sacco 10, Arnaud 1, Mellano 9, Serrano 7, Princi 7, Genovesio 11, Fabbri (L), Corazza 10, Patrasc, Marello. Ne: Knoblauch, Bosca, Galantino, Girardi. All. Melato.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Cheapa 3, Bozzetti 9, Fraleone 8, Leombroni 14, Destro 13, Kotlar 3, Maffini (L), De Santis, Ozzi 2, Tanev, Veneziani 1, Filagrana. Ne: Aquino, Bonetti (L). All. Antonucci, Caminiti.
Arbitri: Parola, Velli.
Note: durata set 34’, 31’ e 34’ per un totale di 99’. Sant’Anna Tomcar Torino: battute sbagliate 10, ace 4, muri punto 10, errori in attacco 9, ricezione 58% (18% perfetta), attacco 46%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 10, ace 5, muri punto 5, errori in attacco 11, ricezione 56% (29% perfetta), attacco 37%.