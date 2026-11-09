Inaugurata la nuova sede Fabi “Spazi più funzionali e a servizio dell’utenza”

Una giornata importante per la FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) Piacenza, quella di giovedì 5 novembre, che ha segnato un doppio momento di particolare significato per l’organizzazione sindacale: l’inaugurazione della nuova sede provinciale, situata presso il prestigioso Palazzo Cheope, e lo svolgimento del XIV Congresso Provinciale, appuntamento periodico per il rinnovo degli organismi dirigenti e l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale.

Una nuova sede di proprietà per rafforzare servizi e presenza sul territorio

Alle ore 16 e 30 si è svolta l’inaugurazione della nuova sede FABI Piacenza, un immobile di proprietà dell’organizzazione, collocato all’interno del prestigioso Palazzo Cheope. “Un traguardo significativo – viene sottolineato -, che rappresenta non soltanto un investimento patrimoniale, ma soprattutto una scelta strategica orientata a rafforzare la presenza dell’organizzazione sul territorio e a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti agli iscritti e alla comunità piacentina. La nuova struttura consentirà infatti di garantire maggiore accessibilità, completezza e continuità nell’attività di assistenza, ospitando anche il CAAF e le prestazioni di assistenza fiscale e contributiva, gestite attraverso la partnership con EPACA. La disponibilità di spazi adeguati e funzionali apre inoltre nuove prospettive di sviluppo per la FABI Piacenza. Sono infatti in programma ulteriori accordi di collaborazione finalizzati ad ampliare la gamma delle prestazioni e dei servizi collaterali, nell’ottica di offrire un supporto sempre più articolato alle persone. La nuova sede si propone, inoltre, come luogo di incontro e confronto con il territorio, offrendo la possibilità di organizzare iniziative, incontri ed eventi tematici aperti alla comunità piacentina, con l’obiettivo di consolidare il rapporto con cittadini, lavoratori e realtà locali”.

Il XIV Congresso Provinciale: rappresentare il presente per costruire il futuro

Alle ore 18, presso la Sala Convegni di Confindustria di Palazzo Cheope, ha preso avvio il XIV Congresso Provinciale FABI Piacenza, dedicato al rinnovo del gruppo dirigente territoriale e all’elezione dei delegati che parteciperanno al XXIII Congresso Nazionale FABI, in programma a Roma dal 18 al 22 gennaio 2027. I lavori congressuali, sviluppati attorno al tema «Rappresentare il Presente per costruire il Futuro – La partecipazione come strumento di Governance», sono stati aperti dal presidente del Congresso, Gianluigi Cervini, decano dell’organizzazione, che da lungo tempo ne ha guidato il percorso di consolidamento sul territorio. A seguire, il coordinatore provinciale uscente, Celestino Scarani, ha presentato la propria relazione, ripercorrendo l’attività svolta e le principali questioni che interessano il mondo del credito e la rappresentanza sindacale sul territorio. Il vice coordinatore provinciale uscente, Lorenzo Garioni, ha successivamente illustrato un’approfondita analisi dello stato del sistema bancario piacentino, soffermandosi sulle trasformazioni in atto, sulle ricadute territoriali e sulle prospettive per il settore.

Particolarmente apprezzato l’intervento del segretario nazionale FABI, Daniele Ginese, che ha offerto un quadro aggiornato e articolato dei principali avvenimenti che stanno interessando il comparto bancario nazionale. Al centro della sua esposizione la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto, l’evoluzione dei modelli di servizio e i processi di aggregazione e concentrazione bancaria, il cosiddetto «Risiko bancario», con le relative implicazioni per lavoratrici, lavoratori e sistema economico. Al termine degli interventi si sono concluse le operazioni di voto per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo Provinciale e dei delegati al Congresso Nazionale, passaggio fondamentale per il consolidamento della rappresentanza e per il proseguimento dell’attività sindacale sul territorio.