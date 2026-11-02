Inaugurato il luogo di culto dei Testimoni di Geova dopo i lavori di ristrutturazione

È stata inaugurata sabato 31 ottobre, al termine di un importante intervento di ristrutturazione durato un anno, la Sala del Regno dei Testimoni di Geova. L’edificio di via Arbortori 5 ha conservato la propria impostazione semplice e funzionale ed è stato ristrutturato da oltre 750 volontari religiosi locali e provenienti da altre parti d’Italia che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza. I lavori hanno riguardato il rifacimento degli impianti interni, la sostituzione degli infissi e della pavimentazione, il rinnovo degli arredi e una nuova distribuzione degli spazi. Particolare attenzione è stata dedicata all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di ridurre i consumi e l’impatto della struttura sull’ambiente.

Grazie alla ristrutturazione, l’edificio potrà accogliere gli oltre 700 Testimoni di Geova residenti a Piacenza e nei comuni limitrofi. Il luogo di culto sarà aperto al pubblico e permetterà lo svolgimento delle attività religiose non solo in lingua italiana, ma anche in albanese, francese, inglese, romeno e spagnolo in un ambiente moderno e accogliente.

La sicurezza è stata una priorità assoluta nel cantiere. Sebbene il rischio di incidenti e infortuni sia reale, nei cantieri dei luoghi di culto dei Testimoni di Geova questi si verificano di rado. I Testimoni di Geova danno infatti grande importanza alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della vita, stabilendo l’obiettivo di avere “zero incidenti”. «Molti volontari non avevano alcuna esperienza nel settore edile», spiega Giovanni Consalvo, responsabile del cantiere. «Per questo abbiamo dedicato molto tempo alla formazione, illustrando i potenziali rischi e le misure di prevenzione. Abbiamo inoltre verificato che tutti utilizzassero correttamente i dispositivi di protezione individuale. Questo ha contribuito a creare un ambiente sicuro e a rendere più efficiente l’intero svolgimento dei lavori».

Tra i numerosi volontari coinvolti vi sono state anche molte donne. Tra queste, Michela, alla sua prima esperienza in un progetto di questo tipo, sottolinea il valore formativo e umano dell’iniziativa. «Le istruzioni ricevute si sono rivelate molto utili. Pur trattandosi di attività completamente nuove per me, ho potuto lavorare in sicurezza e acquisire nuove competenze, come la gestione di un magazzino di cantiere. Inoltre, questa esperienza mi ha permesso di conoscere nuove persone e rafforzare amicizie già esistenti».

Alle riunioni che si tengono nelle Sale del Regno dei Testimoni di Geova si esamina ciò che dice la

Bibbia e come mettere in pratica i suoi saggi consigli nella vita di tutti i giorni. «Le conferenze sono aperte a tutti, affrontano temi di interesse generale e promuovono valori che possono contribuire positivamente alla vita della comunità», afferma Carmelo Dipietro, portavoce dei Testimoni di Geova per l’Emilia-Romagna. «Chi partecipa a queste riunioni può trovare, in un ambiente sereno, accogliente e informale, il sostegno necessario per affrontare le sfide della vita».

Presenti a Piacenza sin dal 1955, nel corso degli anni i Testimoni di Geova hanno tenuto le proprie riunioni in diversi locali. Nel 1993 hanno stabilito il loro luogo di culto nell’edificio di via Arbotori.