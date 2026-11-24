Grave incidente lungo viale Sant’Ambrogio, a poca distanza dalla stazione di piazzale Marconi a Piacenza, alle 16 del 24 novembre. Un ciclista di 67 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Nell’incidente è coinvolto un altro mezzo, un furgoncino di una ditta.
Il ciclista sarebbe andato a sbattere contro il retro del mezzo, cadendo rovinosamente a terra. Resta ancora da chiarire la dinamica: il 67enne potrebbe aver perso il controllo della bici – o per l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia o per un malore – oppure il furgoncino potrebbe aver frenato per evitare un’altra macchina.
Sul posto sono arrivati gli agenti della Stradale per i rilievi.