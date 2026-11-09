Incidente sul lavoro: cade da tre metri, ricoverato in gravi condizioni

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio del 9 novembre a Piacenza. I soccorsi sono intervenuti poco dopo le 16 in una carrozzeria in zona Capitolo dove un uomo – a quanto si è appreso – ha riportato serie ferite a seguito di una caduta da un’altezza di circa tre metri. Da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto: dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino in codice rosso.