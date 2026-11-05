Inclusione scolastica, si parta dai bisogni degli alunni: ai Comuni servono risorse stabili, non imposte”

La consigliera comunale di Piacenza Oltre Caterina Pagani è intervenuta in Consiglio comunale sulla sentenza n. 182/2026 della Corte costituzionale, depositata il 3 novembre, che ha accolto in parte il ricorso della Regione Emilia-Romagna sull’assistenza all’autonomia per le alunne e gli alunni con disabilità. La Consulta ha stabilito che le modalità di attuazione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) debbano essere definite con una previa intesa in Conferenza unificata, coinvolgendo Regioni ed enti locali.

“Il punto di partenza deve essere il Piano educativo individualizzato (PEI). È lì che vengono individuate le esigenze di ciascun alunno e le ore di assistenza necessarie per partecipare pienamente alla vita scolastica – dichiara Pagani -. Anche a Piacenza, il Comune ha il compito di tradurre quei bisogni in un servizio che le famiglie possano trovare ogni giorno a scuola”. Fissando una media nazionale molto bassa come livello “essenziale” (50 ore all’anno per alunno disabile), – spiega Pagani – il Governo ha parametrato i fondi statali da trasferire su quello standard minimo. Di fatto, per le realtà virtuose come i Comuni dell’Emilia-Romagna, dove i Piani Educativi Individualizzati (PEI) prevedono storicamente e fortunatamente molte più ore di assistenza, questo meccanismo si traduce in un mancato trasferimento di risorse su diritti fondamentali.

“Difendiamo con orgoglio un modello di welfare che parte dai bisogni e poi ragiona e cerca le risorse – prosegue la consigliera -, e non riteniamo accettabile lavorare al contrario, soprattutto quando i bisogni reali sono così distanti dalle prestazioni finanziate dalla legge di bilancio. Lo Stato centrale non può istituire obiettivi di facciata per poi lavarsene le mani quando si tratta di raggiungere quegli obiettivi. E non si può confondere un monte ore fissato a priori come un obiettivo: L’obiettivo è dare autonomia ed istruzione ad alunni ed alunne con disabilità. Per determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) serve la leale collaborazione, e il coinvolgimento di Regioni ed Enti locali è imprescindibile. Non è accettabile che un Ministero definisca a tavolino quante ore di assistenza spettino a un bambino disabile senza ascoltare chi quel servizio lo deve poi concretamente erogare ogni giorno nelle classi: i nostri uffici di piano, i nostri assistenti sociali, le nostre comunità scolastiche. Per questo è giusto che i Comuni partecipino alle decisioni su come garantirlo, e non si trovino dover scegliere tra la tenuta del proprio bilancio e il diritto all’istruzione e all’inclusione degli alunni con disabilità”.