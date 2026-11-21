Commovente incontro oggi, 21 novembre, quello tra il signor Sergio e Doriana e Simone, agente e ispettore della pattuglia che, mercoledì scorso, sono intervenuti in via Mazzini dopo la segnalazione di un uomo collassato per strada . Sergio, che è ancora in ospedale, ha voluto incontrarli e ringraziarli personalmente per le loro capacità e la loro prontezza nel garantire un soccorso immediato.