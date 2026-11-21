Ringrazia in ospedale gli agenti che gli hanno salvato la vita con il massaggio cardiaco
21 novembre 2026 | 15:29
L’uomo si era sentito male in via Mazzini, ed era stato soccorso agli agenti e da un medico
Ringrazia gli agenti delle Volanti che lo hanno aiutato a salvarsi con un massaggio cardiaco.
Commovente incontro oggi, 21 novembre, quello tra il signor Sergio e Doriana e Simone, agente e ispettore della pattuglia che, mercoledì scorso, sono intervenuti in via Mazzini dopo la segnalazione di un uomo collassato per strada . Sergio, che è ancora in ospedale, ha voluto incontrarli e ringraziarli personalmente per le loro capacità e la loro prontezza nel garantire un soccorso immediato.