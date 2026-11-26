“Bastano normali piogge autunnali per mettere a rischio uno dei patrimoni documentali più preziosi custoditi a Piacenza. Le segnalazioni che abbiamo ricevuto e le nostre fotografie mostrano pavimenti bagnati e importanti infiltrazioni nelle sale dell’Archivio di Stato, all’ultimo piano di Palazzo Farnese, dove sono conservati numerosissimi importanti documenti e vi sono manoscritti di enorme valore tra cui quelli di Giuseppe Verdi”. E’ quanto denunciano i consiglieri comunali Sara Soresi (Fratelli d’Italia) e Jonathan Papamarenghi (Misto).

“Una situazione gravissima – affermano -: qui non è in gioco soltanto il decoro di un Palazzo di straordinario valore, ma anche la conservazione di testimonianze uniche della nostra storia e della nostra cultura. È inaccettabile che il patrimonio affidato alla cura dell’Archivio di Stato, valorizzato dal lavoro competente e appassionato del suo personale, possa essere esposto a simili rischi per l’inerzia del proprietario dell’immobile: il Comune di Piacenza. La situazione, a quanto risulta, è segnalata da oltre un anno, senza che l’Amministrazione Tarasconi abbia provveduto a risolverla. Eppure Palazzo Farnese non è un edificio qualunque: lo Stato lo ha trasferito al Comune che si è assunto precisi impegni di manutenzione straordinaria. Impegni che oggi, davanti a queste immagini, appaiono quantomeno disattesi. E pensare che la passata amministrazione di centrodestra aveva promosso e realizzato diversi grandi interventi tra i quali proprio i lavori per la sistemazione per stralci di gran parte dei tetti. Dopo allora più nulla. Si annunciano grandi progetti di riqualificazione e si parla di rilancio culturale e turistico, ma nel frattempo non si vuole nemmeno garantire l’ordinaria manutenzione necessaria a impedire che l’acqua entri nelle sale dove sono custoditi preziosi manoscritti. E mentre Tarasconi ci racconta di interventi milionari, l’unica cosa che oggi c’è è il mutuo da 2 milioni di euro a carico dei piacentini, mentre si trascura anche la semplice manutenzione quotidiana per proteggere ciò che la storia ci ha lasciato; la tutela del patrimonio viene prima degli annunci”.