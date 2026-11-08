Inizio di settimana con tempo instabile, tra nuvole e piogge

Inizio di settimana con tempo instabile nel piacentino. Lunedì 9 novembre il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, con precipitazioni sparse in particolare nelle ore pomeridiane. Piogge che proseguiranno nella giornata di martedì 10 novembre – più intense e a carattere di rovescio sui rilievi – in esaurimento dalla sera. Le temperature in pianura saranno comprese tra 8 e 10 gradi.