Intelligenza artificiale generativa: webinar e laboratori con la Camera di Commercio dell’Emilia

Otto webinar, laboratori sul territorio e assistenza individuale: è così che, a partire dall’11 novembre, si svilupperà il nuovo progetto della Camera di commercio dell’Emilia dedicato all’Intelligenza artificiale generativa, consentendo alle imprese di acquisire criteri di selezione delle applicazioni più adatte alle singole esigenze e di sperimentare situazioni realistiche legate alle attività quotidiane. “Il progetto – sottolinea l’Ente camerale – punta a creare competenze che consentano di sfruttare al meglio le estese opportunità offerte dall’Intelligenza artificiale, che vanno dalla riduzione dei tempi assorbiti dalle attività ripetitive, alla migliore accessibilità delle informazioni aziendali, a una più funzionale organizzazione del lavoro, alla creazione di contenuti, fino a una efficace analisi dei flussi di vendita. Tutto questo, ovviamente, senza perdere di vista la sicurezza, il controllo e la supervisione da parte degli operatori”.

Il primo appuntamento – come si è detto – è per mercoledì 11 novembre 2026, dalle 14.30 alle 16.30, con il webinar “AI Generativa per le imprese: come orientarsi tra strumenti pratici, prompt e nuove regole”. L’incontro offrirà un primo orientamento sulle tecnologie disponibili, sulle istruzioni da fornire ai sistemi – i cosiddetti prompt – e sulle regole da conoscere per utilizzarli. Il 18 novembre si approfondirà come costruire assistenti AI basati sui documenti aziendali, per rendere più fruibile il patrimonio di informazioni dell’impresa. Il 25 novembre il tema saranno i connettori, che permettono di collegare i modelli d’intelligenza artificiale a software, posta elettronica e archivi in sicurezza. Il 15 dicembre l’attenzione si sposterà sugli agenti AI, sistemi capaci di utilizzare strumenti aziendali e svolgere attività operative. Il ciclo proseguirà il 12, 19 e 26 gennaio e il 2 febbraio 2027, affrontando l’automazione dei flussi di lavoro con supervisione umana, l’analisi dei dati di vendita e magazzino, la creazione di contenuti di marketing coerenti con l’identità aziendale e i casi d’uso concreti, fino alla misurazione dell’impatto in impresa.

I webinar sono ad accesso libero e gratuito e si rivolgono a titolari, dirigenti e collaboratori d’imprese ed enti del territorio. Ogni incontro lascerà ai partecipanti un kit operativo, con materiali e strumenti per mettere in pratica quanto illustrato: un supporto per proseguire la sperimentazione anche dopo la formazione. Con i laboratori (AI Business Lab), le imprese potranno mettere alla prova le competenze acquisite, lavorando su scenari aziendali realistici. I laboratori si svolgeranno tra febbraio e marzo 2027 nelle sedi camerali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia: otto ore in un’unica giornata, con un massimo di dieci imprese per ciascun laboratorio provinciale. Il livello base accompagnerà i partecipanti dallo sviluppo di un’idea alla presentazione finale. Quello avanzato simulerà l’operatività di un’impresa manifatturiera, utilizzando documenti e dati anche disomogenei per progettare sistemi AI capaci di svolgere attività. A seguire, circa un’ora di assistenza individuale con un consulente MADE consentirà a ciascuna impresa di approfondire il proprio caso d’uso.