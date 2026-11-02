Intossicazione da monossido a Pianello, trovato morto in casa 60enne

Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Pianello Val Tidone nella prima mattina del 2 novembre. Con ogni probabilità ad ucciderlo le esalazioni di monossido di carbonio. Sul posto, in via Agazzano, poco dopo le 7 del mattino sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno constatato il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri.