Intossicazione da monossido a Pianello, trovato morto in casa 60enne
Sul posto, in via Agazzano, poco dopo le 7 del mattino sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno constatato il decesso dell’uomo
Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Pianello Val Tidone nella prima mattina del 2 novembre. Con ogni probabilità ad ucciderlo le esalazioni di monossido di carbonio. Sul posto, in via Agazzano, poco dopo le 7 del mattino sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno constatato il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri.
Sono ancora in corso le verifiche per stabilire da parte dei vigili del fuoco, insieme al personale dell’Ausl, le cause della diffusione del monossido nell’ambiente domestico, molto probabilmente una caldaia di casa.
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