“Nell’intera giornata di venerdì 4 dicembre, in occasione dello sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali di settore afferenti a Cgil, Cisl e Uil per il Gruppo Iren, i servizi aziendali potrebbero subire sospensioni o riduzioni”. E’ quanto fa sapere Iren con una nota. “Nelle ore di sciopero – viene specificato – saranno comunque garantiti i servizi essenziali e saranno assicurate le prestazioni indispensabili a tutela della sicurezza. Le attività riprenderanno regolarmente al termine della giornata di sciopero con l’adozione di tutte le misure organizzative necessarie a ripristinare la regolarità dei servizi”.