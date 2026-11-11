Iren, utile in crescita (+1,2%) nei primi nove mesi del 2026. 647 milioni di investimenti tecnici

Il Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A. ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2026. I Ricavi consolidati – si legge in una nota – sono pari a 5.015,1 milioni di euro, in aumento del 3,6% rispetto ai 4.839,8 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. Tra i principali fattori di crescita figura “l’incremento dei ricavi energetici, sostenuto dall’aumento dei prezzi delle commodity, con un impatto positivo di oltre 350 milioni di euro, parzialmente compensato dall’effetto dei minori volumi delle forniture energetiche, pari a 270 milioni di euro”. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) ammonta a 1.027,3 milioni di euro, in aumento del 2,4% rispetto ai 1.003,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025, risultato “trainato dalla crescita organica e dalle sinergie conseguite, nonostante la scarsa idraulicità e le minori opportunità in ambito efficienza energetica”. L’Utile Netto di Gruppo attribuibile agli azionisti si attesta a 221,7 milioni di euro, in crescita (+1,2%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando si attestava a 219,0 milioni. La crescita “riflette l’andamento del risultato operativo e le maggiori imposte legate all’incremento straordinario dell’aliquota fiscale”.

Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a 411,1 milioni di euro, in aumento del +2,4% rispetto ai 401,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. Nel periodo – viene spiegato – si sono registrati maggiori ammortamenti per 17 milioni di euro relativi all’entrata in esercizio di nuovi investimenti, minori accantonamenti al fondo svalutazione crediti per 1 milione di euro, minori accantonamenti al fondo rischi e maggiori rilasci fondi per 4 milioni di euro, parzialmente compensati da maggiori svalutazioni per 2 milioni di euro. L’Indebitamento Finanziario Netto si attesta a 4.416 milioni di euro al 30 settembre 2026, in aumento di 194,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2025 (+4,6%). L’incremento “è da ricondursi al pagamento dei dividendi e alla crescita, in parte stagionale, del circolante. Si segnala inoltre l’incasso derivante dalla cessione a COGESI del ramo relativo al Servizio Idrico Integrato della provincia di Cuneo pari a 68 milioni di euro, parzialmente compensato dal consolidamento di ETAmbiente per 28 milioni di euro”. Gli investimenti complessivi realizzati nel periodo ammontano a 647 milioni di euro di investimenti tecnici (+5,5%) e 31 milioni di euro di investimenti finanziari riconducibili l’acquisto di partecipazioni, in particolare ETAmbiente.

“I risultati dei primi nove mesi – dischiara Luca Dal Fabbro, Presidente esecutivo del Gruppo Iren, ha dichiarato – confermano ancora una volta la validità della nostra strategia di rafforzamento delle attività regolate e semi-regolate, che rappresentano oggi il 74% dell’EBITDA e assicurano maggiore stabilità al Gruppo anche in un contesto esterno volatile. L’EBITDA cresce del 2,4% e l’Utile Netto di Gruppo dell’1,2%, confermando la solidità della performance del Gruppo. Infine, l’accelerazione registrata nel terzo trimestre, in linea con le nostre attese, ci consente di confermare la guidance per il 2026 e di proseguire con determinazione nel percorso di crescita delineato dal nuovo Piano Industriale”.

“I risultati dei primi nove mesi – aggiunge Gianluca Bufo, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo – confermano l’efficacia delle leve su cui abbiamo scelto di investire per sostenere la crescita, l’eccellenza operativa e il rafforzamento delle infrastrutture strategiche. L’EBITDA raggiunge 1,027 miliardi di euro, con 25 milioni di crescita organica e 17 milioni di sinergie, mentre i CAPEX tecnici crescono di quasi il 6% a 647 milioni di euro e sono destinati in particolare al ciclo idrico (+5%), alla distribuzione elettrica (+6%), agli impianti ambientali e alla trasformazione digitale del Gruppo (+16%). Tale dinamica conferma la capacità del Gruppo di coniugare investimenti, efficienza e crescita, sostenendo anche l’Utile Netto, che raggiunge 222 milioni di euro”.