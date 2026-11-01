Italia Chef Piacenza vince in trasferta contro la big Francesco Francia

L’Italia Chef Piacenza espugna il Pala Venturi superando una delle squadre più quotate del girone, Francesco Francia, dopo una partita condotta per larghi tratti. Dopo un avvio molto equilibrato, sono la tripla di Livelli e un canestro di Guaccio a segnare il primo break piacentino (11-16). 8 punti di Galli, in uscita dalla panchina, e l’energia di Guaccio fruttano il primo allungo significativo per gli ospiti (23-35 al 18’). Le triple di Livelli e Massari all’inizio del terzo quarto alimentano ulteriormente il tentativo di fuga di Piacenza che al 25’ è a +14 (36-50). Francesco Francia non ci sta e ricuce prontamente il gap chiudendo la terza frazione a -8 (42-50).