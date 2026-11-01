Kasia Smutniak torna al Jolly 2 per presentare Mustang

L’attrice e regista Kasia Smutniak torna al Jolly 2 per presentare il suo ultimo film, Mustang . La pellicola, presentata in questi giorni al Festival del Cinema di Roma, ha vinto il Premio del pubblico Terna. Un gradito ritorno, quello di Smutniak nella sala d’essai a San Nicolò, dopo la presentazione della sua opera prima, Mur . In Mustang si intrecciano impegno e ricordi personali, un’opera che non può lasciare indifferenti: l’appuntamento è per martedì 3 novembre alle 21, con l’incontro con la regista, a cui seguirà la proiezione del film.

A vent’anni, Sophie Taricone decide di raccontare una storia iniziata molto prima della sua nascita. Attraverso i filmati girati nel 2003 dai suoi genitori, Kasia Smutniak e Pietro Taricone, ricostruisce il loro primo viaggio nel Mustang, regione remota del Nepal tra l’Himalaya e il Tibet. Partiti con uno zaino e una piccola telecamera, i due scoprono un luogo sospeso nel tempo, dove nasce una promessa: tornare un giorno per contribuire a preservarne la cultura. La morte improvvisa di Pietro impedirà loro di mantenere quell’impegno. Anni dopo, Kasia torna in Mustang con la figlia Sophie. L’incontro con Kunzom rende finalmente possibile realizzare la promessa di un tempo: la costruzione di una scuola che permette ai bambini della regione di continuare gli studi senza lasciare le proprie famiglie, contribuendo così alla tutela della lingua e della cultura locali. Attraverso lo sguardo e la voce di Sophie, il documentario intreccia oltre vent’anni di ricordi, immagini e ritorni, fondendo memoria privata e storia collettiva. Un racconto sull’eredità affettiva e sul delicato equilibrio tra la modernità e un’antica civiltà himalayana, in quel ciclo incessante di trasformazione che in Mustang prende il nome di Samsara.