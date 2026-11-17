Team Mate protagonista ai campionati regionali di kickboxing disputati domenica scorsa a Misano Adriatico. Una gara importante, valida per la qualificazione alle fasi nazionali, che ha visto la squadra piacentina scendere in campo con tre atleti senior, impegnati in entrambe le specialità di light contact e kick light, accompagnati dal tecnico e atleta Federico Rossi, che con due prove di alto livello ha dimostrato grande abilità tecnica mettendosi al collo due medaglie d’oro. Per lui è stato fondamentale rimettersi in gioco per ritrovare il giusto feeling con le competizioni e testare la propria condizione di forma.

Grandi conferme sono arrivate anche da Alessandro Giordani e Tommaso Tosca, in gara nella stessa categoria di peso. Nel light contact hanno dato vita a una finale tutta targata Mate, regalando grande spettacolo e dimostrando di essere i migliori della categoria. Nella kick light, invece, Tosca si è fermato in semifinale (bronzo per lui), mentre Giordani ha conquistato un altro oro, “vendicando” il compagno di squadra. I ragazzi stanno confermando anno dopo anno la loro crescita personale e sportiva, frutto di un impegno costante e di grandi sacrifici.