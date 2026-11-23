La biblioteca di Gragnano è la prima realtà del Piacentino a entrare a far parte del progetto “Rifugi”, una rete che ha lo scopo di trasformare biblioteche e librerie in presidi civici e attivi contro la violenza di genere

“Anche la cultura può essere un supporto concreto nella lotta alla violenza contro le donne” osserva la sindaca Patrizia Calza. “Così, in vicinanza della Giornata contro questa forma di violenza, ci piace ricordare che, anche grazie all’intraprendenza della bibliotecaria Elisabetta Pallavicini, la Biblioteca Comunale “Margherita Hack” di Gragnano Trebbiense ha ufficialmente aderito al progetto “Rifugi”, diventando così la prima realtà bibliotecaria della Provincia di Piacenza a entrare a far parte di questa importante rete nazionale. Con questa adesione, Gragnano Trebbiense lancia un segnale forte alla comunità, con l’auspicio che questo primo passo possa fare da apripista e ispirare presto molte altre biblioteche a seguire lo stesso esempio”.

Nato nel 2023 su iniziativa della casa editrice Settenove, in collaborazione con Percorso Donna APS ed Emme Promozione, il progetto “Rifugi” ha l’ambizioso scopo di trasformare biblioteche e librerie in presidi civici e attivi contro la violenza di genere. Un’iniziativa il cui alto valore sociale e culturale è già stato ampiamente confermato dai prestigiosi riconoscimenti ottenuti dall’associazione nel corso degli anni.

L’obiettivo centrale è tessere una rete informale ma solida di luoghi della cultura in cui le donne in difficoltà possano trovare molto più che semplici libri: spazi sicuri, accoglienti e riservati dove ricevere informazioni vitali e un primo, fondamentale orientamento. Il tutto operando in stretto e costante collegamento con i Centri antiviolenza del territorio, per garantire un accompagnamento efficace e professionale verso l’uscita dalla violenza.

É la stessa Pallavicini a illustrare il progetto. “Nel concreto, per la biblioteca e per il suo personale si attivano diverse azioni e strumenti: dalla formazione obbligatoria attraverso un percorso online di quattro incontri tenuto da personale esperto su stereotipi, prevenzione, riconoscimento della violenza di genere e funzionamento della rete antiviolenza fino al supporto necessario per l’integrazione con i Centri Antiviolenza (CAV) e i servizi locali, in modo che la biblioteca possa fornire informazioni corrette, primo ascolto e un orientamento efficace a chi chiede aiuto. Sono previsti inoltre la messa a disposizione di una vetrofania da esporre all’ingresso affinché la struttura sia subito identificabile come luogo sicuro oltre a mareriale informativo da mettere a disposizione del pubblico. É altresì previsto l’aggiornamento continuo”.