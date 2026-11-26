“La Bussola” per diventare grandi: il progetto per i ragazzi in uscita dalle comunità
Nuovo servizio, realizzato da Kairos e Casa del Fanciullo con il sostegno della Fondazione, per giovani dai 18 ai 21 anni in uscita da servizi come comunità educative o da contesti familiari complessi
Un luogo sicuro dove sperimentarsi, acquisire responsabilità e costruire il proprio futuro senza sentirsi soli. Nasce a Piacenza un ulteriore servizio di semi-autonomia interamente dedicato ai Care
Leavers (neomaggiorenni tra i 18 e i 21 anni), frutto della collaborazione e della comune visione pedagogica ed etica tra la Cooperativa sociale Kairos e la Cooperativa sociale Casa del Fanciullo.
Il progetto raccoglie in parte l’eredità dell’alleanza territoriale avviata con Vola Jonathan – il cui percorso si è concluso nel 2025, ed è stato promosso e finanziato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano – e si rivolge ai ragazzi che affrontano la delicata fase di transizione verso l’età adulta, in uscita dal circuito delle comunità educative o da contesti familiari complessi. La presentazione ufficiale dell’iniziativa si terrà il 3 dicembre, in Fondazione.
L’obiettivo delle due realtà sociali piacentine è proporre un approccio attivo e partecipato: accompagnare i giovani perché possano contare sempre di più sulle proprie risorse, affrontare le difficoltà e diventare protagonisti della propria vita. Strutturato come un vero e proprio laboratorio di autonomia denominato Home Training – “La Bussola”, il servizio si basa su quattro pilastri pedagogici fondamentali.
Progetto educativo individualizzato (Pei) partecipato: il cammino prende avvio dai desideri, dalle inclinazioni e dalle capacità reali di ciascun ragazzo, definendo insieme a lui obiettivi concreti, misurabili e rinegoziabili.
La Casa come spazio di crescita: la gestione quotidiana dell’alloggio, del budget economico e della convivenza diventa una palestra educativa in cui l’errore non è vissuto come un fallimento, ma come uno snodo pedagogico da rielaborare insieme agli educatori.
Inclusione territoriale e rete sociale: i giovani vengono accompagnati a integrarsi attivamente nel tessuto locale – tra lavoro, formazione, sport, cultura e agenzie del territorio – per costruire legami significativi e duraturi.
Sinergia di équipe: la Casa del Fanciullo gestisce il servizio con una propria équipe educativa, forte della sua consolidata esperienza, mentre Kairos garantisce la supervisione metodologica e la cura dell’area formativa. Insieme assicurano ai Servizi invianti massima continuità e fluidità di dialogo.
“Crediamo fermamente che nessun giovane debba sentirsi solo nel momento in cui compie i primi passi verso l’indipendenza – sottolineano la Cooperativa sociale Kairos e la Cooperativa sociale Casa del Fanciullo –. Con questo servizio vogliamo offrire un punto di riferimento stabile in cui la responsabilità si costruisce giorno dopo giorno, trasformando un passaggio spesso carico di disorientamento in un’opportunità concreta di crescita”.