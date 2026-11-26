Un luogo sicuro dove sperimentarsi, acquisire responsabilità e costruire il proprio futuro senza sentirsi soli. Nasce a Piacenza un ulteriore servizio di semi-autonomia interamente dedicato ai Care

Leavers (neomaggiorenni tra i 18 e i 21 anni), frutto della collaborazione e della comune visione pedagogica ed etica tra la Cooperativa sociale Kairos e la Cooperativa sociale Casa del Fanciullo.

Il progetto raccoglie in parte l’eredità dell’alleanza territoriale avviata con Vola Jonathan – il cui percorso si è concluso nel 2025, ed è stato promosso e finanziato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano – e si rivolge ai ragazzi che affrontano la delicata fase di transizione verso l’età adulta, in uscita dal circuito delle comunità educative o da contesti familiari complessi. La presentazione ufficiale dell’iniziativa si terrà il 3 dicembre, in Fondazione.

L’obiettivo delle due realtà sociali piacentine è proporre un approccio attivo e partecipato: accompagnare i giovani perché possano contare sempre di più sulle proprie risorse, affrontare le difficoltà e diventare protagonisti della propria vita. Strutturato come un vero e proprio laboratorio di autonomia denominato Home Training – “La Bussola”, il servizio si basa su quattro pilastri pedagogici fondamentali.

Progetto educativo individualizzato (Pei) partecipato: il cammino prende avvio dai desideri, dalle inclinazioni e dalle capacità reali di ciascun ragazzo, definendo insieme a lui obiettivi concreti, misurabili e rinegoziabili.

La Casa come spazio di crescita: la gestione quotidiana dell’alloggio, del budget economico e della convivenza diventa una palestra educativa in cui l’errore non è vissuto come un fallimento, ma come uno snodo pedagogico da rielaborare insieme agli educatori.

Inclusione territoriale e rete sociale: i giovani vengono accompagnati a integrarsi attivamente nel tessuto locale – tra lavoro, formazione, sport, cultura e agenzie del territorio – per costruire legami significativi e duraturi.

Sinergia di équipe: la Casa del Fanciullo gestisce il servizio con una propria équipe educativa, forte della sua consolidata esperienza, mentre Kairos garantisce la supervisione metodologica e la cura dell’area formativa. Insieme assicurano ai Servizi invianti massima continuità e fluidità di dialogo.