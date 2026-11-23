La Camera Civile degli avvocati a fianco dell’Emporio Solidale: aiuti per le famiglie in difficoltà
L’Associazione forense, a cui sono iscritti oltre 150 avvocati, ha consegnato derrate alimentari e prodotti per l’igiene per aiutare le famiglie bisognose
L’Associazione Emporio Solidale opera a favore di quanti, in numero sempre crescente, si presentano alla struttura di via Primo Maggio 62, che oggi ha avuto la gradita visita di Claudio Tagliaferri, presidente della Camera Civile degli Avvocati di Piacenza e del consigliere avvocato Renzo Rossi, ricevuti dal presidente dell’Emporio Mario Idda insieme al collaboratore Marco Tondini. Non si è trattato di una visita di cortesia, avendo gli avvocati della Camera Civile piacentina scelto di destinare un tangibile aiuto alle famiglie e alle persone in difficoltà attraverso la consegna all’Emporio Solidale di Piacenza di numerose derrate alimentari (biscotti frollini, polpa di pomodoro, passata, olio extravergine) e prodotti per l’igiene (sapone liquido, carta igienica), che in migliaia di confezioni erano collocati sui voluminosi pianali, quale gesto di vicinanza a chi si trova in un momento difficile.
La Camera Civile degli Avvocati di Piacenza è un’associazione forense: è nata a Piacenza nel 2012 e fa parte dell’Unione nazionale Camere Civili. Si occupa di garantire agli associati (oltre 150 avvocati che svolgono la professione prevalentemente nell’ambito civilistico) le migliori condizioni di svolgimento della professione attraverso l’organizzazione di formazione periodica mensile, corsi di alta formazione e convegni di approfondimento. Già in altre occasioni ha fatto sentire la sua vicinanza al territorio anche nel difficile periodo della pandemia, con donazioni di somme all’Ausl per il sostegno nella lotta al covid. La Camera Civile nel 2025 ha anche contribuito all’acquisto di 115 ventilatori per il carcere di Piacenza e di recente ha elargito un contributo all’Emporio Solidale di Fiorenzuola per l’acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto delle derrate. Quanto all’Emporio Solidale di Piacenza, la reiterata donazione alla struttura di via Primo Maggio vuole essere, oltre che la dimostrazione della concreta partecipazione della Camera Civile ai bisogni delle persone, un riconoscimento all’attività di aiuto e di assistenza qualificata e intelligente che l’Emporio presta per il territorio.
La struttura di Via Primo Maggio è simile a un supermercato, con scaffali che contengono prodotti essenziali per la vita quotidiana delle famiglie: alimenti, prodotti per la casa e l’igiene personale, prodotti e abiti per l’infanzia. Ci sono le casse, ma non circola denaro, avendo le persone accolte a disposizione una tessera a punti grazie alla quale possono accedere ai servizi dell’Emporio solidale. L’Emporio, oltre a rappresentare un aiuto importante per la spesa, offre una serie di servizi mirati a tutelare la dignità delle persone grazie alla presenza di persone disponibili all’ascolto e che possono aiutare le famiglie nella ricerca di un lavoro, nell’orientamento ai servizi del territorio, nel migliorare la gestione del budget familiare e gli stili di consumo, nell’affrontare situazioni di sovraindebitamento e altro. Attività fondamentali, in un’epoca in cui la difficoltà economica da emergenza è passata a “sistema”.