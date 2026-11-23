Nella foto, da sinistra: Claudio Tagliaferri, Mario Idda e Renzo Rossi

L’Associazione forense, a cui sono iscritti oltre 150 avvocati, ha consegnato derrate alimentari e prodotti per l’igiene per aiutare le famiglie bisognose

L’Associazione Emporio Solidale opera a favore di quanti, in numero sempre crescente, si presentano alla struttura di via Primo Maggio 62, che oggi ha avuto la gradita visita di Claudio Tagliaferri, presidente della Camera Civile degli Avvocati di Piacenza e del consigliere avvocato Renzo Rossi, ricevuti dal presidente dell’Emporio Mario Idda insieme al collaboratore Marco Tondini. Non si è trattato di una visita di cortesia, avendo gli avvocati della Camera Civile piacentina scelto di destinare un tangibile aiuto alle famiglie e alle persone in difficoltà attraverso la consegna all’Emporio Solidale di Piacenza di numerose derrate alimentari (biscotti frollini, polpa di pomodoro, passata, olio extravergine) e prodotti per l’igiene (sapone liquido, carta igienica), che in migliaia di confezioni erano collocati sui voluminosi pianali, quale gesto di vicinanza a chi si trova in un momento difficile.

La Camera Civile degli Avvocati di Piacenza è un’associazione forense: è nata a Piacenza nel 2012 e fa parte dell’Unione nazionale Camere Civili. Si occupa di garantire agli associati (oltre 150 avvocati che svolgono la professione prevalentemente nell’ambito civilistico) le migliori condizioni di svolgimento della professione attraverso l’organizzazione di formazione periodica mensile, corsi di alta formazione e convegni di approfondimento. Già in altre occasioni ha fatto sentire la sua vicinanza al territorio anche nel difficile periodo della pandemia, con donazioni di somme all’Ausl per il sostegno nella lotta al covid. La Camera Civile nel 2025 ha anche contribuito all’acquisto di 115 ventilatori per il carcere di Piacenza e di recente ha elargito un contributo all’Emporio Solidale di Fiorenzuola per l’acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto delle derrate. Quanto all’Emporio Solidale di Piacenza, la reiterata donazione alla struttura di via Primo Maggio vuole essere, oltre che la dimostrazione della concreta partecipazione della Camera Civile ai bisogni delle persone, un riconoscimento all’attività di aiuto e di assistenza qualificata e intelligente che l’Emporio presta per il territorio.