La Canottieri Ongina non fa sconti: 3-0 all’Arredopark Dual

Quarta vittoria e vetta provvisoria per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile difende il campo di Monticelli grazie al 3-0 contro l’Arredopark Dual. Con i tre punti festeggiati, la squadra di Gabriele Bruni sale in vetta a quota 11 e attende il match odierno tra Sant’Anna Tomcar e Gulliver Novi, quest’ultima con 9 punti, gli stessi della Pallavolo Cremonese che invece osservava il turno di riposo.

“Nel primo set – il commento di coach Bruni – siamo partiti un po’ contratti poi strada facendo abbiamo trovato il filo del discorso e del match. Nel secondo e nel terzo parziale siamo stati più precisi e determinati nel cogliere le occasioni. A mio avviso abbiamo fatto bene in entrambe le fasi: nel side out abbiamo avuto un indice di 1.66 grazie anche al fondamentale della ricezione quasi impeccabile. Nella fase break, invece, la battuta ci ha fruttato 7 ace diretti ma anche tante situazioni di difficoltà agli avversari. Ora subito testa al derby in arrivo” Sabato alle 17 alla palestra “Salvadè (Ex Genio Pontieri) a Piacenza sfida provinciale contro i giovani della Gas Sales Bluenergy.