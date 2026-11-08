La Canottieri Ongina non fa sconti: 3-0 all’Arredopark Dual
Quarta vittoria in altrettanti incontri per i gialloneri, che restano in alto in classifica
Quarta vittoria e vetta provvisoria per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile difende il campo di Monticelli grazie al 3-0 contro l’Arredopark Dual. Con i tre punti festeggiati, la squadra di Gabriele Bruni sale in vetta a quota 11 e attende il match odierno tra Sant’Anna Tomcar e Gulliver Novi, quest’ultima con 9 punti, gli stessi della Pallavolo Cremonese che invece osservava il turno di riposo.
“Nel primo set – il commento di coach Bruni – siamo partiti un po’ contratti poi strada facendo abbiamo trovato il filo del discorso e del match. Nel secondo e nel terzo parziale siamo stati più precisi e determinati nel cogliere le occasioni. A mio avviso abbiamo fatto bene in entrambe le fasi: nel side out abbiamo avuto un indice di 1.66 grazie anche al fondamentale della ricezione quasi impeccabile. Nella fase break, invece, la battuta ci ha fruttato 7 ace diretti ma anche tante situazioni di difficoltà agli avversari. Ora subito testa al derby in arrivo” Sabato alle 17 alla palestra “Salvadè (Ex Genio Pontieri) a Piacenza sfida provinciale contro i giovani della Gas Sales Bluenergy.
CANOTTIERI ONGINA-ARREDOPARK DUAL 3-0
(25-22, 25-17, 25-20)
CANOTTIERI ONGINA: Cormio 11, Rahmati 6, Miranda 17, Reyes 17, Imokhai 3, Mandoloni 2, Rosati (L), Sala (L), Ruggeri 1, Colangelo. N.e.: Belfanti, Cucchi, Mari. All.: Bruni
ARREDOPARK DUAL: Guardavascio 3, Rancan 2, Peslac 11, Murilo Massafeli 6, De Agostini 3, Sasdelli, Menazza (L), Mazzi, Cerfogli, Giangaspero, Artoni, Bindinelli (L). N.e.: Gallo, Musolino. All.: Rotari
ARBITRI: Pavanello e Picco
NOTE: durata set: 26’, 23’, 27’ per un totale di 1 ora e 16 minuti
Canottieri Ongina: battute sbagliate 16, ace 7, ricezione positiva 55% (perfetta 25%), attacco 47%, muri 5, errori 30
Arredopark Dual: battute sbagliate 7, ace 0, ricezione positiva 38% (perfetta 16%), attacco 38%, muri 3, errori 18.
Nella foto, l’esultanza della Canottieri Ongina