A presentare la sfida in casa piacentina è il tecnico Gabriele Bruni: “È una partita tutta da giocare e da temere, visto che le soste non mi sono mai piaciute ma purtroppo era inevitabile essendoci un organico di squadre dispari nel girone. La nostra più grande preoccupazione deriva dal fatto di non sapere se abbiamo ancora il ritmo della gara: è vero che ci siamo sempre allenati in maniera costante, ma la partita è la partita. Domani dobbiamo prima di tutto entrare nella partita e cercare il nostro gioco, sicuramente bisognerà avere molta pazienza e cercare di aspettare il momento buono per trovare i break”.

