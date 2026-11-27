La Canottieri Ongina torna in campo contro il fanalino di coda Garlasco
I gialloneri sono passati al secondo posto in classifica a quota 14 in compagnia di Albisola e Cremona, mentre in vetta c’è il Sant’Anna Tomcar (15)
Sarà la trasferta di Garlasco a rappresentare il rientro in campo della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile (girone C). Sabato alle 17.30 la squadra di Gabriele Bruni torna in scena dopo aver osservato il turno di riposo. I gialloneri sono passati al secondo posto in classifica a quota 14 in compagnia di Albisola e Cremona, mentre in vetta c’è il Sant’Anna Tomcar (15), con quattro formazioni fin qui a punteggio pieno. Garlasco, invece, chiude la classifica con un solo punto all’attivo.
A presentare la sfida in casa piacentina è il tecnico Gabriele Bruni: “È una partita tutta da giocare e da temere, visto che le soste non mi sono mai piaciute ma purtroppo era inevitabile essendoci un organico di squadre dispari nel girone. La nostra più grande preoccupazione deriva dal fatto di non sapere se abbiamo ancora il ritmo della gara: è vero che ci siamo sempre allenati in maniera costante, ma la partita è la partita. Domani dobbiamo prima di tutto entrare nella partita e cercare il nostro gioco, sicuramente bisognerà avere molta pazienza e cercare di aspettare il momento buono per trovare i break”.
GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Francesca Palumbo e il secondo arbitro Andrea Minelli.
IL TURNO – Questo il programma della settima giornata d’andata del girone C di serie B maschile:
Liguria-Pallavolo Cremonese
Arredopark Dual-Verdiano Busseto
Gas Sales Bluenergy-Volley Veneto Bardolino
Albisola-Sant’Anna Tomcar
Volley 2001 Garlasco- Canottieri Ongina
Gulliver Novi-PoliedraSanità Pvc Pinerolo
Riposa: Ilario Ormezzano Spb.
CLASSIFICA – Sant’Anna Tomcar 15, Canottieri Ongina, Albisola, Pallavolo Cremonese 14, PoliedraSanità Pvc Pinerolo, Novi 9, Volley Veneto Bardolino 8, Arredopark Dual 7, Pallavolo Liguria 6, Ilario Ormezzano Spb 5, Verdiano Busseto 4, Gas Sales Bluenergy 2, Volley 2001 Garlasco 1.