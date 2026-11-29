Riparte con entusiasmo il Nibbiano , che nell’ultimo turno ha ritrovato i tre punti dopo tre giornate senza vittorie. Un successo arrivato nel big match con la Leon, con i valtidonesi sotto di due reti a dieci minuti dal termine e capaci di ribaltare la contesa aggiudicandosi il bottino pieno grazie alla rete di Spaviero in pieno recupero. Tre punti che hanno rilanciato la formazione di Rastelli, ora in vetta solitaria, e confermato il valore di un gruppo protagonista di una strepitosa prima parte di stagione. Il calendario propone ora l’impegno, da non sottovalutare, sul campo del Rovato, invischiato nelle zone basse della classifica ma reduce dall’importante successo sul campo del Brusaporto.

Ha ripreso la sua marcia anche il Fiorenzuola, che dopo tre ko di fila nell’ultimo turno ha travolto 5-0 la Virtus Ciserano: i rossoneri restano ultimi in classifica con 9 punti, al pari della Tritium, ma si sono riportati ad un punto dai playout e a cinque dalla salvezza diretta. Servirà ora continuità di risultati a partire da domenica prossima, anche se l’impegno si preannuncia tutt’altro che semplice: la squadra di Araldi – che ha inserito nel proprio organico anche l’esperto Alessandro De Vitis – sarà di scena sul campo della Leon, a caccia di riscatto dopo il rocambolesco ko con il Nibbiano.