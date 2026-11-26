“Io credo che il fascismo in Italia non sia stato ancora sconfitto culturalmente”. Parola di Paolo Berizzi, il giornalista di Repubblica che si è occupato in diverse pubblicazioni e inchieste della galassia neofascista, come nell’ultimo ‘Il libro segreto di Forza Nuova‘. Giovedì 26 novembre alla Camera del Lavoro di Piacenza ha partecipato all’incontro pubblico intitolato “Assalto al sindacato, assalto al lavoro”, accanto a lui il presidente dell’associazione Articolo 21 Beppe Giulietti e il giornalista Mattia Motta con il compito di moderatore. Nel corso dell’incontro hanno portato il loro contributo anche Nadia Maffini, presidente provinciale dell’Anpi e Giovanna Palladini di Articolo 21 Piacenza.

Berizzi, che vive sotto scorta per le minacce ricevute dai neofascisti, è intervenuto alla sala Mandela davanti a un folto pubblico. “Non mi ha sorpreso la campagna di Forza Nuova nei miei confronti, – ha affermato – già in passato si erano già fatti sentire. Quando è uscito il mio ultimo libro, hanno tentato di bloccarne la pubblicazione”. Quanto a un ipotetico confronto con esponenti del movimento di estrema destra, Berizzi ha citato le parole di Giancarlo Pajetta, storico esponente del Pci: “Con i fascisti abbiamo finito di parlare il 25 aprile del 1945”.

Nel suo saluto, il segretario della Cgil di Piacenza Ivo Bussacchini ha ricordato che “quanto accaduto nell’ottobre 2021 con l’assalto alla sede della Cgil di Roma non è stato soltanto un attacco al sindacato ma anche al lavoro”. “Per noi l’antifascismo non è soltanto un omaggio alla memoria – ha aggiunto – ma un impegno quotidiano, la libertà sindacale è un diritto fondamentale da difendere ogni giorno. Il compito del sindacato è anche intercettare il disagio sociale e trasformarlo in partecipazione”.

“Dopo anni in cui pensavamo che l’estrema destra – ha sottolineato Berizzi nel suo intervento – non fosse più un problema oggi è diventata un tema di rilevanza globale con mille esempi, da Trump a Putin, passando per Bolsonaro in Brasile fino all’ascesa di partiti come l’Afd in Germania e Vox in Spagna. E noi in Italia proprio come 100 anni fa siamo i capofila, oggi siamo l’unica democrazia in cui sono al governo gli eredi del fascismo. Io credo che il fascismo non sia stato mai sconfitto culturalmente, lo è stato solo militarmente. In questo contesto è doveroso affrontare il tema dei gruppi e delle organizzazioni neofasciste e anche neonaziste che esistono nel nostro paese, alcuni dei quali li conosco bene. Questa destra neofascista oggi è perfettamente in sintonia con quella che guida il paese, non ci sono soltanto rapporti politici ma anche amicali e sentimentali tra svariati esponenti di Fratelli d’Italia e capi e capetti di Forza Nuova e Casa Pound”.

Berizzi ha evocato inoltre “la vergogna della mostra organizzata alla Camera per celebrare la figura di Pino Rauti con foto e simboli per cui anche Gianfranco Fini si è indignato”. “Rauti è stato un fervente nemico della democrazia, – ha detto – come scrisse in un pamphlet nel ’52 e che sia celebrato a pochi passi dallo scranno di Matteotti fa venire i brividi. Un fatto ancora più grave che questa mostra sia stata promossa dal governo e dal Ministero della Cultura”.