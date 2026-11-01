La forza del Piace e il peccato di inesperienza del Nibbiano: derby entusiasmante IL COMMENTO

Foto Piacenza Calcio

Se non possiamo augurarci di rivedere altri derby così belli, semplicemente perchè vorremmo tanto che una delle due squadre scalasse la serie D per approdare in serie C, dobbiamo, invece, rendere omaggio a Piacenza e Nibbiano per aver dato vita ad una partita bellissima, incerta ed emozionante fino all’ultimo respiro, con scampoli di gran calcio che hanno finito per entusiasmare gli oltre 4mila spettatori paganti.

Naturalmente la parte più sorprendente è stata quella degli ospiti. Il Nibbiano, sceso al “Garilli” da solitaria capolista, ha confermato tutto il bene che si diceva su questa squadra costruita con ammirevole cognizione calcistica e, probabilmente, vittima della propria presunzione quando, in vantaggio di due reti nella ripresa, ha tirato i remi in barca considerando finita la partita e sottovalutando l’orgoglio di un Piacenza in splendida condizione fisico e tattica. I biancorossi hanno saputo estrarre il meglio di loro stessi (anche con le dovute correzioni tattiche), cogliendo un successo ormai insperato che ha un immenso valore per la classifica e dà importante linfa ad una formazione che, finora, di fortuna ne ha avuta poca; dopo qualche problema iniziale, sembra aver trovato la forza e la convinzione per aspirare ai posti più alti della graduatoria. Ora Franzini ed i suoi ragazzi non possono – e non devono – più sbagliare colpi nel loro prossimo futuro: il calendario, fino all’ultima partita col la diretta rivale, il Chievo, glielo consente.

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La partita di oggi ha visto un gran primo tempo dei valtidonesi, padroni del campo, capaci di realizzare uno splendido goal e mancandone altri due. Nella ripresa, però, la musica è cambiata: il Nibbiano ha tirato i remi in barca quando l’errore di Mustacchio ha permesso al bomber Grasso di raddoppiare. Il doppio vantaggio ha avuto il paradossale effetto (mancanza d’esperienza) di far considerare chiusa la partita. Quest’anno, però, i ragazzi di Franzini hanno un altro temperamento e non hanno mai mollato la presa, gettando nella mischia ogni energia, trascinando il pubblico alle stelle con un crescendo ravelliano e facendo così scoppiare lo stadio al gol del definitivo sorpasso.

Davvero una partita entusiasmante con l’allenatore (Franzini) che non ha sbagliato una mossa recuperando giocatori (come Bassanini, ma non è il solo) che possono diventare importanti nel prosieguo del campionato. Ed il Nibbiano? Ha fatto un figurone per oltre un tempo, mostrando giocatori di livello ed un’ottima organizzazione di gioco. Non sa ancora gestire il ruolo di protagonista: ritenere chiusa una partita quando manca ancora mezz’ora è un grave errore. Auguriamoci che la sconfitta non abbia ripercussioni sullo spirito di questa squadra modellata molto bene dal suo allenatore e dai suoi dirigenti. Ha tutto per fare un gran campionato.

Luigi Carini