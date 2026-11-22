La montagna non è soltanto il luogo dal quale si parte: è sempre più anche il luogo nel quale si sceglie di arrivare. Il Rapporto Montagne Italia 2026 offre una notizia importante per la provincia di Piacenza: l’Appennino continua ad attrarre abitanti, anche dove la popolazione complessiva diminuisce. Nelle due unità territoriali montane dell’Alta Val Nure e della Bassa Val Trebbia e Val Luretta il saldo migratorio è positivo con un più 273 residenti nell’ultimo anno. Lo sostiene Uncem (Unione Nazionale Comunità Enti Montani), che nei giorni scorsi ha presentato a Zocca il rapporto Montagne Italia, realizzato insieme alla Fondazione Montagne Italia, edito da Rubbettino: sotto la lente oltre 7,9 milioni di abitanti, 3.273 Comuni totalmente montani, 113 milioni di presenze turistiche.

Nonostante la diminuzione complessiva della popolazione, i territori montanti continuano ad attrarre nuovi residenti. È un fenomeno importante, che impone di distinguere la dinamica naturale, condizionata dall’invecchiamento, dalla capacità dei territori di accogliere nuovi abitanti. Il numero dei residenti nelle due unità in provincia di Piacenza osservate dal rapporto (le unità territoriali montane dell’Alta Val Nure e della Bassa Val Trebbia e Val Luretta) è pari a 10.888 unità (Popolazione 2026), con un saldo migratorio 2024–2025 fa segnare un più 273 nuovi residenti netti. A fronte di una popolazione con almeno 65 anni 39,3% (Media ponderata delle due unità), i giovani fino a 14 anni sono pari al 7,1% (Media ponderata delle due unità).

LA DUE UNITA’ TERRITORIALI A CONFRONTO (clicca per ingrandire)

Le due unità presentano un tasso migratorio superiore al dato aggregato delle 14 unità territoriali dell’Emilia-Romagna, pari a 8,4 per mille.

La Bassa Val Trebbia e Val Luretta perde il 2,6% dei residenti nel quinquennio, ma registra un saldo migratorio positivo di 144 persone. L’Alta Val Nure limita la contrazione all’1%, con 129 nuovi residenti netti. Il problema non è dunque l’assenza di attrattività. È la difficoltà di compensare un saldo naturale negativo, in territori nei quali circa quattro abitanti su dieci hanno almeno 65 anni.

I COMUNI (clicca per ingrandire)

Bobbio rappresenta un caso particolarmente interessante. Nel 2025 registra 7 nascite e 80 decessi, con un saldo naturale di -73 persone. Contemporaneamente presenta un tasso migratorio positivo di 17,2 per mille. È un esempio concreto della necessità di distinguere l’invecchiamento demografico dalla capacità di attrarre nuovi residenti.

Coli presenta un tasso migratorio di +48 per mille, molto elevato, pur registrando un saldo naturale di -13. Cerignale e Corte Brugnatella, invece, mostrano tassi migratori negativi nel 2025. Questo conferma che il saldo positivo dell’intera unità territoriale non significa che tutti i singoli Comuni abbiano lo stesso andamento.

Occupazione, turismo e servizi (clicca per ingrandire)

I numeri mostrano una realtà economica articolata. Bobbio e Coli presentano un ruolo turistico rilevante, ma il turismo non può costituire l’unica risposta economica per le vallate. Occorrono imprese agricole e forestali, attività artigianali, commercio, lavoro qualificato e servizi permanenti.

Un secondo elemento riguarda l’accessibilità – Il Rapporto segnala per Cerignale tempi superiori a 60 minuti per raggiungere la stazione ferroviaria, il casello autostradale e l’ospedale più vicino. Per Bobbio la distanza dall’ospedale è compresa tra 45 minuti e un’ora. Sono condizioni che incidono concretamente sulla possibilità di vivere e lavorare nei territori.

Il sistema montano piacentino è più ampio delle due unità statistiche – Per una lettura provinciale completa occorre considerare anche l’Alta Val d’Arda, la Val Nure e Val Chero, l’area del Tidone e le relazioni con i Comuni pedemontani. Le aggregazioni istituzionali riconosciute comprendono infatti, oltre all’Alta Val Nure e alle Valli Trebbia e Luretta, anche l’Unione Alta Val d’Arda e l’Unione Valnure e Valchero. È importante non confondere i perimetri delle Unioni con quelli delle unità statistiche del Rapporto. La tabella delle unità territoriali montane non offre un aggregato separato per tutte le Unioni piacentine: per completare l’analisi provinciale occorre ricostruire questi ambiti sommando i dati dei rispettivi Comuni.

Piacenza e le valli: un nuovo patto territoriale – La città di Piacenza, i centri produttivi della pianura e le vallate appenniniche costituiscono un unico sistema economico e sociale. Il confronto con Piacenza capoluogo deve riguardare non soltanto i residenti, ma anche il saldo e il tasso migratorio, il saldo naturale, i redditi, l’occupazione, le imprese e l’accessibilità ai servizi. Il Rapporto contiene molti di questi indicatori a livello comunale, ma i valori del capoluogo non sono ancora stati estratti e verificati in questa elaborazione: non sarebbe corretto inventarli.

Il territorio piacentino dispone comunque di esperienze istituzionali importanti. Il coordinamento tra Unioni montane e Consorzio di Bonifica sulla prevenzione del dissesto è già un esempio concreto di collaborazione territoriale. Secondo Uncem, da qui devono partire nuove politiche: una programmazione comune per scuola e sanità, investimenti nelle strade e nel trasporto pubblico, recupero delle abitazioni inutilizzate, sostegno alle filiere bosco-legno-energia, all’agricoltura di montagna e al turismo sostenibile. La gestione delle foreste, la tutela dei bacini idrici e la prevenzione del dissesto generano benefici che si estendono alla pianura. È quindi necessario costruire un patto economico sui servizi ecosistemici tra i territori montani, la città di Piacenza e i soggetti che utilizzano le risorse ambientali delle valli.