La nuova formula convince, chiusura in crescita per la Fiera dei Vini

Bilancio positivo per la nuova formula scelta da Piacenza Expo per la Fiera dei Vini, con percorsi espositivi rivisitati, masterclass e degustazioni all’insegna della convivialità ed eventi collaterali legati al territorio. “Per tre giorni – commenta il Presidente di Piacenza Expo, Davide Villa – Piacenza è stata la capitale della produzione vitivinicola. La Fiera dei Vini 2026 è stata un successo sotto tutti gli aspetti, di cui andiamo molto orgogliosi. Un pubblico numeroso e curioso, interessato a conoscere il lavoro e le scelte di chi produce, e vignaioli soddisfatti degli incontri e delle opportunità offerte dalla manifestazione. Molto apprezzate le masterclass e gli spazi gastronomici, che hanno arricchito l’esperienza di visita e dato un motivo in più per fermarsi, approfondire, stare insieme. È questo il valore di una fiera: far nascere rapporti che continuano anche dopo la chiusura dei padiglioni. Un grazie ai produttori, ai visitatori, a tutta la squadra di Piacenza Expo, ma anche al Consorzio tutela salumi DOP piacentini e alla Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini. È stato un bel biglietto da visita per il territorio piacentino in occasione di una vetrina nazionale come Fiera dei Vini”.

L’analisi dei dati relativi ai visitatori offre un quadro altrettanto positivo e confortante per un settore, come quello vitivinicolo, che attualmente sta attraversando un periodo di difficoltà. Pubblico proveniente da 56 province italiane, con la Lombardia che si attesta come prima regione di provenienza. Molto interessante anche il profilo anagrafico dei partecipanti, con un’età media generale di 43 anni che scende a 41 anni per il pubblico piacentino, segnale di un forte coinvolgimento delle fasce più dinamiche e appassionate. “Archiviamo questa edizione – aggiunge il Direttore Sergio Copelli – con grande soddisfazione: i numeri e il riscontro del pubblico sono in linea con le nostre aspettative e convalidano il percorso di crescita e posizionamento intrapreso quattro anni fa. Quella del 2026 era un’edizione particolarmente attesa, chiamata a misurarsi con importanti novità strutturali e di contenuto, a partire dal nuovo layout espositivo fino all’introduzione delle nuove aree dedicate al food e alle masterclass. L’esito positivo premia la nostra visione e l’attento lavoro della segreteria organizzativa, che ha saputo raccogliere e trasformare in miglioramenti concreti gli spunti emersi nelle passate edizioni. I dati confermano la solidità della manifestazione: abbiamo registrato un incremento di visitatori superiore al 10% rispetto alla media delle ultime tre edizioni. Anche la giornata espositiva del lunedì si è confermata strategica e particolarmente vivace, caratterizzata da un’ottima affluenza di ristoratori e operatori Ho.Re.Ca., consolidando così la doppia anima della fiera, capace di parlare sia al grande pubblico dei winelover sia ai professionisti del mercato”.